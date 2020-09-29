工會轟毀公僕考評制度

【本報訊】港台突然延長利君雅的試用期，港台節目製作人員工會主席趙善恩批評，管方延長試用期和重啟調查的做法均破壞公務員考評制度。香港記者協會及攝影記者協會發表聯署聲明，擔心記者提出尖銳問題而在職場上遭受打壓，最終會產生寒蟬效應。

節目顧問團聯署關注

兩個記者協會的聯署聲明指出，新聞工作者採訪是履行第四權天職，提出尖銳問題為尋找真相，過程中有可能引起被訪者及相關人士不滿，「如果新聞工作者盡職採訪卻換來針對、打壓甚至政治審查，恐令他們無法再為公義發聲，我們離真相亦只會越來越遠」。

港台工會主席趙善恩說，港台前員工及現職同事均對利君雅事件感到震怒和憤慨，無論延長試用期或重啟調查，均與港台公務員原有的考評制度有衝突。她指利君雅早前的調查已結案，「如果可以無限復活再審，背後用意不言而喻，可能上次結果得唔到某啲人認可，就重啟直到佢想得到嘅結果為止」。

「撐公共廣播運動 PSB Now ! 」前日發起「我們都是利君雅，我們反對政治迫害記者」網上聯署，目標召集10萬人參與，截至昨晚8時45分，共有逾2.7萬人聯署。組織指，政府支持者四出投訴持不同意見人士，重燃文革打壓異己之風，港台首當其衝，如今港台配合政府「懲罰」盡職提問的記者，實屬無理打壓，有政治迫害之嫌。

香港電台節目顧問團29名成員聯署公開信，強烈關注港台管理層處理員工升遷決策時，是否受到商務及經濟發展局的壓力，而「懲罰」為報道真相和追求公義，並敢於詰問高官的記者。

對於港台重啟調查，浸會大學新聞系前助理教授杜耀明表示，利君雅的做法未見有違反專業操守。他解釋，當記者在劇烈競爭的環境下，對一個公眾非常關注的議題，發問機會有限，卻遇到不斷「遊花園」的受訪者，自然會想方法逼受訪者正面回答問題。