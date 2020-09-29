去留議會●拆局︱民主派勢以行動證留任有理 學者：議會抗爭料趨激進

民主派去留民調今日出爐，支持民主派議員留任立法會的百分比稍高於反對，惟兩者都不過半數門檻，最終19名民主派議員決定留任，3人離開議會。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，留任的民主派議員為爭取杯葛派的支持，料議會將會趨向激進，但他對於泛民的行動能夠取得抗爭派的信任不敢樂觀。

蔡子強回應《蘋果》指，本身有超過6成市民支持杯葛，惟短時間內支持留任的比率上升至稍多於反對，可見民主派的深入解說成功。蔡認同，支持和反對延任的數字差距極少，民主派未來一年必須在行動上證明和說服杯葛派自己值得留任，包括對政府進行有力抗爭、阻擋惡法通過，料未來議會將會出現激烈抗爭。

蔡沒有評價議會趨向激進是對或錯，但他對於民主派採取激烈抗爭後，能夠收窄雙方分歧、爭取抗爭派信任不敢樂觀，擔心會徒勞無功。

3民主派離任對議會投票結果影響不大

至於朱凱廸、陳志全和陳淑莊表明不接受延任，蔡子強認為在議會投票的影響不大，因涉及憲政改革的方案需要2/3全體議員支持，而建制派議員一直未有2/3議席，故沒有影響；至於需要在席2/3才能通過的譴責議員議案，民主派尚可僅僅守住。他同意，選擇離開的議員過往在議會主力抗爭，他們離任後，留低的民主派需要增加抗爭力度，補充他們的位置。

對於有杯葛派人士要求議員捐出薪金支援抗爭，或成立影子議會，蔡子強認為非合理要求，認為抗爭派是在原則上反對民主派延任，若接受泛民的薪金資助而變成支持延任，「咁就係利益妥協，如果你原則上反對留任，無理由捐咗錢畀你就變咗（原則上）正確」。

民建聯主席李慧琼接受《有線新聞》訪問則說，預計議會日後將會有激烈的抗爭手段，聲言部份民主派議員都曾公開表明「阻住議會、阻住工作」，估計議會未來難免有激烈行為或抗爭。有建制派早前透露，建制派內有人提出再次修改《議事規則》，其中方向包括在內會及財委會等委員會主席選舉，改由秘書處負責，避免再上演內會遲遲未能選舉主席的風波。

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