教學助理脫五項非禮罪 官斥沒與學生保持應有距離

教學助理被指先後在校內及住所多次非禮兩名中一男生，包括摸男生大腿及下體長達45分鐘，又藉詞補課多次要求男生到其住所，繼而侵犯。助理原被控五項非禮罪，其中一項被裁定表面證供不成立，暫委裁判官曾宗堯今再裁定被告其餘四罪罪脫，但狠批被告未有與學生保持師生應有距離，行為惹人懷疑。

被告馬文煒（33歲）被控於2019年5月及6月期間，在一所學校及其大埔住所先後非禮男童X及Y。被告今天聽取長達個半小時裁決時，全程低頭閉目，直至最後獲判無罪，才突然「蘇醒」。

暫委裁判官曾宗堯裁決時指，案中男童X指被告替其按摩時，伸手抓其下體，若情況屬實，被告根本不能完成拉筋動作，但X仍容許被告繼續按摩，及後更相約對方游水，X又於盤問時承認，供稱於校內會議室遭非禮是「大話冚大話」。至於X稱曾於校內長凳上被摸，惟該處位置開揚，不時有人走過，而X事後到被告家中補習，稱遭上下其手。曾官指，無法安心裁斷事情如何發生。

至於男童Y稱，與X及被告同於被告房間內期間，遭被告摸大髀內側，且越摸越上，惟Y後來又推翻說法，官形容X及Y的證供有如處身不同時空，亦無法排除觸碰出於意外。

深夜錄口供兼問額外控罪詳情 官斥警打蛇隨棍上

由於兩人證供有多處不合理地方，故裁定被告四項罪名不成立，但裁判官狠批被告行為不專業，極為不妥，並指被告沒有保持師生應有距離，行為惹人懷疑，遠超愚蠢鹵莽。惟曾官指，法庭只能基於證據作判決，而非以道德作考慮。

另外，曾官指警方在拘捕被告多個小時後，以及在深夜才進行警誡錄影會面，法庭未能確認當時被告精神狀態是否能應付錄口供，而警方於未有提出其他涉嫌控罪時，卻於會面途中查問其他控罪詳情，形容警方「打蛇隨棍上」，做法對被告不公，故拒絕接納被告首份錄影會面紀錄呈堂。

【案件編號：KCCC2899/19】

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