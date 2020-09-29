網上論壇︱這都是迎着香港人的良知而來　（公立醫院醫生 馬仲儀）

近日社會發生了不少令人痛心和譁然的事，當然每一個香港人也不能置身事外，但好像特別刺痛了港人良知的神經。

12個香港人因非法闖入中國水域，8月底被中國公安拘捕，扣留在深圳鹽田看守所。雖然他們較早前因不同案件被香港警方拘捕，是棄保潛逃之人，但中國政府起訴他們的罪名現時並未知道，無論如何他們也是香港人；香港政府雖然不應干涉國家的司法事務，可是至少應替12人爭取藥物治療和接觸家人委託的律師，這些中國囚犯也應該擁有的權利。

12人的家屬也是香港人，藉詞推搪、冷酷無情是官員對待求助港人應有的態度嗎？大家可能不認同12人的政治立場和行為，但需尊重他們和其家人的權利；今天無視政治犯的人權，他日港府也不會為在中國犯了其他罪行的港人發聲。去年11月理大事件期間，我和幾位教友有幸得到湯漢樞機接見，討論社會運動對教會的影響。坦白說，我覺得大家在各自表述，湯樞機向我們表明了他對暴力的看法和中國的情懷，我深刻地記得他說：「教會是眾人的教會，教會內有不同的聲音。」這句話令我近日想問湯樞機，難道教會不是年輕人和強烈追求社會公義的人的教會嗎？為何他要譴責那些本着良知去批評教會的教友呢？我同意教友不應傲慢地挑戰或批評教會，但不忿和失望也會令教友沉默地遠離教會，同樣會令教會分裂。

這一年我曾參與過不少港台節目，更有幸成為已停播的《左右紅藍綠》其中一位嘉賓。請不要看輕那短短五分鐘節目的準備工作；那次我的題目是爭議較少的公共衞生議題，我準備講稿時亦已小心翼翼，但節目監製還是不斷重覆細閱，生怕有哪一句會惹人不滿，那種驚弓之鳥般的謹慎，我在其他港台同事記者身上也感覺到。我對被廣管局投訴一事有第一身體會，另一個港台訪談節目曾因我一句微不足道的話遭投訴。細心分析，投訴者熟悉政府事務，他們既希望打擊該港台節目的聲譽，亦嘗試針對我的專業形象。港台同事和我都如臨大敵，認真地抗辯，幸好事情告一段落。

投訴喜歡針對個人意見節目，一句「嘉賓意見與本台立場無關」已不能保護製作人，廣管局總批評製作單位未有對等地提供不同方面的意見，所以媒體會邀請建制人士擔任主持，節目也邀請更多政府官員和親政府人士作嘉賓，確保意見「均衡」。可是，當政府已擁有強大的宣傳機器，還硬要霸佔不同的新聞空間，這是真正「對等」嗎？再者，嘉賓也會考慮主持和其他嘉賓的立場，確保自己的意見不被扭曲才決定參與節目，獨立的聲音長此下去會漸漸縮小。種種動作不單打擊敢言的記者和新聞自由，也為了減弱獨立和反對政府的聲音，有良知的港人亦因此失去部份精神支柱。

很多示威抗爭者已被拘捕和起訴，國安法亦令反抗的聲音靜下來，港人良知的堅持就是政權眼中最後的幾根刺。令我們絕望、沮喪，到最後黯然離開就是他們一切行動的目標。

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