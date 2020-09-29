內地10.10起可換回鄉證

國家移民管理局昨宣佈，港澳居民可在下月10日起在內地申請換領或補發回鄉證，辦證時間縮短至七個工作天。當局解釋，有關做法是主動順應「內地與港澳深度融合發展的新形勢」，積極回應港澳居民出入境新需求。

縮短至七個工作天

當局指出，在內地的港澳居民由下月10日開始，可以向內地縣級以上公安機關出入境管理部門申請、換領過期、補辦遺失或損毀的回鄉證，毋須回港澳地區辦理，手續與在港澳地區一樣，辦證時間則縮短至七個工作天。港澳居民可以通過出入境政務平台，網上查詢受理地點及預約辦理時間。

經常穿梭深港兩地、從事跨境電商生意的香港居民楊小姐指，早前長住深圳工作，約每月回港一次，試過需要特地請假回香港辦理證件，認為新措施更方便。

數字顯示，港澳居民2019年來往內地有2.15億人次，是1996年的2.5倍。新措施有助減少成本和交通費用，據統計推估，每年在內地申請換發補發證件的港澳居民，單單是交通費便可節省約1.8億元人民幣（約2.05億港元）。

內地當局本月4日已容許受疫情影響滯留內地的港澳居民，在內地換領到期的回鄉證，當時內地部門稱只是臨時措施，而且只限換領到期舊證，如果要申請辦理新的回鄉證仍要經香港中旅社辦理。

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