建制邊鬧邊撐　抗疫基金3.0通過

【本報訊】立法會財委會昨討論「抗疫基金3.0」，雖然包括民建聯在內多名建制議員不斷發言批基金不足，但又表明會投票支持通過；而民主派議員不滿政府拒推失業援助金，表明投反對票，最終接近240億元抗疫基金在建制派議員護航下，否決工黨張超雄提出的中止動議通過撥款。

民主派全民派錢動議遭否決

建制派昨日會上不斷批抗疫基金漏網處處，民建聯黃定光不滿保就業涵蓋一些不受疫情影響行業，如超市及物管等，批評當局考慮粗疏，但隨即指「無可能阻攔」抗疫基金；自由黨邵家輝指政府未有聽取議員意見提供租金支援。民主黨尹兆堅質問政府曾否要求地產商不要賺太盡。政務司長張建宗指自由巿場下，政府「好難逼佢哋（減租）」。

民主黨胡志偉批評政府鐵石心腸，拒推失業援助金，認為保障打工仔生活亦可以臨時計劃形式推行，指以十萬人為單位，每人每月9,000元，半年為期，僅花54億元，指摘政府對市民計較，對大企業及既得利益者卻「數以十億計咁豪出去」。

工黨張超雄提出中止待續議案，批評政府未善用公帑，第三輪基金主要補貼大財團，未能針對最受影響的階層，但遭建制派議員否決，最終撥款在建制派支持下，以37票贊成、23票反對通過，而民主派議員提出的14個臨時動議，包括全民派錢一萬元等全數都被否決。