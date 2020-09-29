去留議會︱抗爭派稱願與主留派合作 劉頴匡期望提供資源支援民間抗爭

民主派內部就是否接受延任意見分歧，主流民主派傾向留守議會，但自稱抗爭派的民主派初選出線人則主張杯葛。19名民主派議員今日決定接受延任，民主黨林卓廷強調會與初選素人溝通會面，又說未來民主派將有連場硬仗，會用最大力量凝聚共識；至於主張杯葛的劉頴匡認為無必要再成立議政平台，期望民主派提供資源支援民間抗爭。

林卓廷在民主派宣佈延任記者會被問到會否與抗爭派共商未來議會的路向。他指，一直與主張杯葛的民主派初選出線人有聯絡，他將會在今午與參與初選的素人聯絡，未來會聽取他們意見，至於是否成立民間議政平台，林說，會與民主派初選出線人商討，尊重雙方意見。

他亦說，民主派議員一直有僱用參與運動的「手足」，亦有用議員薪津支持運動，但他不認同要讓初選出線者擔任「影子議員」，認為議員要在未來一年在議會抗爭承擔責任，「唔可能將個責任交埋畀一啲、被極權剝奪參選權嘅朋友，呢個係做唔到」。

林卓廷不認讓初選出線者擔任「影子議員」

主張杯葛的民主派初選出線人劉頴匡回覆《蘋果》指，杯葛派提出議政平台，是假設民主派選擇全民杯葛議會後的方案，惟民主派決定延任，暫沒有必要繼續討論平台，但他願意在抗爭上繼續與選擇留任民主派議員合作，亦希望民主派議員可提供資源予民間抗爭者。

劉又坦言，對議會內的抗爭沒有期望，認為制度上民主派無法抵擋惡法，如港康碼和全民檢測，他又預計若民主派接受延任將會比之前受更大質疑和挑戰，「我都無咩說話好講，只能夠希望佢哋可以戰戰兢兢去做囉」。

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