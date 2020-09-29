支聯會10.1到中聯辦請願 促停假借「國安」名義肆意損港法治言論自由

內地維權人士被打壓的事件持續不斷，12名港人被指涉偷渡被囚於深圳後音訊全無。支聯會趁中共建政71周年，與多個團體發表「沒有人權，哪有國慶？——停止打壓異見 還我言論自由」的聯署聲明，指中國政府屢以所謂「國家安全」理由打壓內地維權人士，隨着中共強推「港版國安法」，港人今年也失去法治和自由，不少人以所謂「國安」相關的罪名被起訴，12位年輕人更因為逃亡台灣途中「被送中」，形容香港人自由岌岌可危，與中國異見人士更是唇齒相依，支聯會計劃10月1日到中聯辦外請願，促內地當局改善人權，停止假借「國家安全」名義，肆意破壞香港法治精神和打壓言論自由。

支聯會於其聲明指，中共建政71周年，也是中國人民飽受苦難的歷史，指中共在建政前以民主、自由、繁榮、富強的承諾，欺騙萬千愛國者為其拋頭顱、灑熱血，建政後首30年，階級鬥爭為綱，政治運動頻仍，接着的10年雖推行經濟改革，仍堅持獨裁專政，打壓人民訴求。「六四」後31年來更是貪污腐敗猖獗，貧富兩極分化，維權和異見人士被拘入獄，全國籠罩白色恐怖，人權蕩然，「習近平專政下，14億人民仍活在沒有人權、沒有尊嚴中，有甚麼值得慶祝？」

「習近平專政下14億人仍沒人權尊嚴，有甚麼值得慶祝？」

支聯會強調，10月1日是中共所謂的「國慶」，但71年來，許多人只因表達政治立場慘遭拘禁和酷刑，至今仍有不計其數人士因言獲罪，身陷囹圄，在此令人憤慨而非喜慶的日子，支聯會等團體特別關注被所謂「危害國家安全」罪名拘押的中國和香港抗爭者，強調政權強推「港版國安法」後，言論自由空間不斷收窄，過往不少可以喊的口號和可以發起的行動，已被政府強詞奪理解讀為違反《國安法》，「營造赤色恐怖，企圖噤聲，打壓異己，令香港的自由急速消逝，嚴重侵犯市民的言論自由與集會自由」。

支聯會強烈要求中國和香港政府停止粉飾太平，平反八九民運、成立獨立調查委員會調查「六四」及反送中的警暴行為、停止假借「國家安全」名義，肆意破壞香港法治精神和打壓言論自由，以及立即釋放中港被囚的異見人士。

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