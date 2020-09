教宗拒見後受訪 陳日君：可能被捕 也必須繼續發聲

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機日前到訪梵蒂崗卻不獲教宗接見,他接受天主教媒體訪問時談及香港近年局勢,他批評中共沒有兌現承諾給予港人民主,港人上街爭取,換來卻只有國安法。被問到會否擔心下一位輪到自己被捕,陳認為若自己被捕不足為奇,但他指自己必須繼續發聲,並會繼續幫助有需要的人。

香港需要一個「好的牧羊人」

陳日君日前就香港主教繼任人安排到訪梵蒂崗,因疫情關係,他只可在當地逗留120小時,惟一直未獲教宗接見,陳遂於27日離開。

陳日君之後接受美國電視台EWTN訪問,報道於EWTN旗下天主教媒體《National Catholic Register》刊登。他在訪問指,香港需要一個「好的牧羊人」為主教,且不應有政治考慮,陳承認自己可能「過份擔心」,但他希望教廷可以聽取意見。

訪問提及近日香港形勢,包括香港眾志前秘書長黃之鋒及壹傳媒創辦人黎智英被捕等事件,陳日君批評,中共在香港主權移交時曾承諾會給予港人民主,惟港人逐漸了解到中共並不會信守承諾 :「他們只是不斷拖延、拖延、拖延,但他們從未給予我們真正的民主(but they always postpone, postpone, postpone, and they’ve never given us real democracy.)」

稱社會運動換來實施《國安法》:中共為所欲為

陳日君認為,運動最初以和平形式進行,但當局並無回應;即使運動後期出現不同的爭取手段,「但我們依然團結」。運動換來的只有中共實施的《國安法》,令其可以為所欲為,陳指當局顯然是想港人「收聲(silence our voice)」,但港人擁有的就只剩下聲音。

被問到是否擔心被捕,陳日君認為自己必須繼續發聲,但若他被捕亦不足為奇,他指會繼續為有困難的人努力,相信自己仍有很多可做之事。

嘆梵蒂岡《指導》比中梵協議更具毀滅性

曾公開呼籲梵蒂岡不應延長中梵協議的美國國務卿蓬佩奧,周日起出訪歐洲,其中一站為梵蒂岡,有外媒指教宗以美國大選臨近為由拒絕會面,惟他仍會與梵蒂岡國務卿帕羅林等人會面,並出席一系列有關宗教自由的研討會。

陳日君在訪問中就表示,認同蓬佩奧主張的宗教自由,他認為宗教自由十分重要,並希望蓬佩奧歐洲之行可以達到某些成果(achieve something)。

至於梵蒂岡去年中發表《聖座關於中國神職人員民事登記的牧靈指導》,允許神職人員向中國政府登記,陳日君認為,《指導》甚至比中梵協議更具毀滅性,雖然中梵協議簽訂近兩年,惟外間一直無法得知其內容,《指導》卻明言鼓勵內地神職人員加入效忠中共的天主教愛國會。

陳日君指,他曾去信給所有主教,惟並未收到很多回應,他認為內地的地下教會多年來忠於梵蒂岡,但現時卻被教廷邀請向中共低頭,「做法十分糟糕」。

陳日君又認為香港現時已跟內地十分相似,他認為兩地信徒都應避免刺激當權者,形容現時情況十分危險,隨時會被以言入罪。

