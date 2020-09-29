陳虹秀無罪之身的一程車 「社工有責任達至社會公義」

香港社會工作者總工會理事、獲選為「優秀社工」陳虹秀（Jackie）的家樓下有一通巴士直達灣仔區域法院，過去兩周，正放無薪假的Jackie每日均坐同一巴士路線，往返法院出席暴動審訊或返家。今日她以無罪之身，再坐此巴士回家，回顧她的整個審訊。

當法庭一宣佈Jackie可當庭釋放，犯人欄內同案的被告首先祝賀她，庭內旁聽師亦送上祝福，電話跳出大量訊息祝福，著她「快點休息」、「辛苦了」等等，Jackie在回程巴士上密密回覆每一個訊息，直至手機電力耗盡「罷工」。其中一個令她欣慰的訊息，是早前於大學同儕的群組曾因運動有爭拗而退組，今日有舊同學傳來截圖，分享她無罪的新聞，群組即洗版式祝賀，「原來仍一直有關注，好欣慰。」

在眾多訊息中，還有Jackie的媽媽。媽媽在訊息中指「法官給你網開一面」，勸她「政治那樣的東西，不要再去碰」，Jackie仍抵不住頸，回覆頂了嘴，惟她說「其實我知道佢係錫我嘅」。她有感而發的指，做被捕者支援時處處發現受助人與父母之間有著同樣情況，「其實佢哋（父母）都唔係完全唔知個政府有咩問題，只不過佢哋成日講『都係咁架啦』、『多一事不如少一事啦，你唔搞事咪冇事嘢』」，而她總會反抗「我冇搞事喎，我咪做緊社工嘅工作」。她指顯示香港很多家庭都面對同樣情況，「你可以想像，因為屋企人嘅唔明白，香港嘅抗爭者面對嘅壓力真係好大；好多抗爭者如果得唔到家人嘅支持，其實好難捱。」

守則寫明要社工有責任達至社會公義

她滑著手機一邊回覆訊息，一邊在巴士上回想這13天審訊的每分每刻，「當我聽到官話非法集結都唔係，遑論暴動時，我成個人呆咗，都唔知自己可以走；到個官話我可以離開犯人欄一刻，我好矛盾，我竟然唔想走，想返去犯人欄繼續坐，想等埋七個佢哋。我曾經諗過八個一齊無事，一齊行出去。」

她記得，審訊時播放案發片段，「我自己喺警察旁邊，佢哋開槍我都未驚過，但當刻播片播到自己嗰part 會緊張、心跳加速咗」，「就算自己係社工，都要啲時間幫自己平衡，更何況係市民，要佢哋睇返自己被打嘅片，簡直係二度傷害」。她指，今次審訊令她明白長時間審訊過程沉重漫長，希望更多有需要的人會找由陣地社工組成的「陣地連線」協助，分擔官司壓力及準備工作，「等我哋同你一齊面對」。

案中主控曾指Jackie身穿「守護公義」的T恤是政治表述，用擴音器叫警察克制冷靜是挑撥，她指完全沒有預期，強調香港社工註冊條例，守則寫明要社工有責任達至社會公義，反問「咁法庭都要達至公義，係咪又係政治表述？」

她在犯人欄內，總帶住一本可愛的筆記本，『我以前花名係「怪獸姑娘」，成日收到恐龍卡通禮物，呢本「壓力書」人哋送，本身仲諗住去旅行用』。但她選擇了用此筆記為今次審訊摘下要點。她日日密密寫，尤其聽到警方不合理作供，如小隊與小隊之間沒有溝通、連警察自己都不知道旁邊的同袍身份，睇片看到被告被警棍毆打…….她都一一記下，「睇返都覺得好嬲、好難接受」。

她坦言，被控暴動這控罪真的很愕然，「我哋好清楚自己冇做暴動嘅行為，我真係好唔明白，但都檢控咗，惟有去面對」。

雖然已脫罪，但她一早已作出可能定罪的心理準備，「如果自己突然離開，對身邊的人好慘、好難接受」，她早前刻意與身邊人交帶自己「坐監會點、邊啲嘢點樣打點」，只為令身邊的人適應自己或有機會入獄。她稱，「就算入咗去坐，我都可以關注在囚人士福利，社工唔會因為環境而局限」。

她最後感謝她的律師團隊，她稱，今日裁決還社工一個公義，但整場運動中自己的付出實在微不足道，「既然上天如此安排，有啲嘢係認同緊社工嘅工作、社工精神同守護嘅價值，那怕被點名係三座大山，我哋仍然會堅守公義」。

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