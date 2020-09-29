Google政治廣告寬鬆易誤導

美國大選臨近，科技公司加緊打擊虛假信息，社交網站facebook不時有缺失備受注視。另一巨頭Google則不願分享數據，特別是政治廣告資料。分析員指，Google政治廣告規則不夠完善且檔案庫欠奉，意味公眾或受誤導。

不願分享數據

fb打擊各地政治和選舉錯誤信息缺失近日成為焦點，然而每次fb成為話題，Google卻逃過一切。紐約大學政治廣告和虛假訊息研究員埃德爾森稱，Google近幾年在子公司YouTube於處理用戶發佈錯誤訊息、仇恨言論和激進內容上一直退步，但每當話題涉及其產品如YouTube、Google搜索結果，Gmail以及Google Ads付費廣告時，監管機構、記者和公眾卻沒太多關注。

但網絡監察組織「科技透明計劃」發言人勞克指，實情是「Google網上廣告市場佔較大份額，對政治廣告管理標準卻較寬鬆，且公司向公眾披露較少廣告訊息，意味用戶可能不知不覺受誤導性廣告操控和淹沒」。

Google稱致力實現透明度、選擇和控制最高標準，包括驗證廣告客戶、禁止狹窄具針對性廣告，以及在公共檔案庫提供廣告詳細訊息。該公司又指檔案庫近月才建立，現時每日更新誰落廣告、花費、覆蓋人數及目標受眾等資料。

美國《商業內幕》