Lunch哥着校服示威遭勒令停課 校方不想陷政治漩渦

經常響應「和你Lunch」活動、人稱「Lunch哥」的中學生David在社交網站透露，其家長收到校方通知，指David以「Lunch哥星級抗爭團隊」名義，發起周二（29日）「和你買樓（南邊圍）」的活動，一旦現場發生衝突，他以發起人身份鼓吹「恐怕容易墮入法網」。

校方又呼籲David停止穿上校服進行示威活動，因「身穿校服進行上述校外活動，令人誤會這些活動代表學校、校內人士的立場」，將使學校陷於政治漩渦。校方更表明，David屢次不聽從老師勸告和吩咐，穿着校服參與涉及社會或政治活動，故周二及周三（29及30日）須接受停課，反思己過。

校方指「令人誤會活動代表校內人士立場」

David今日下午在「Lunch 哥的抗爭生涯」Facebook專頁發帖，透露其家長昨晚收到校方WhatsApp，指David在專頁發起29日「和你買樓（南邊圍）」活動，一旦現場發生衝突，他以發起人身份鼓吹，容易墮入法網，「請家長勸阻、同學三思，盡快刪除帖文，並三思應否以『主辦單位』一詞在網上發文。」

帖文又引述校方，指David應停止穿上校服進行示威活動，不論是閱報、靜坐、遞交請願信等，「身穿校服進行上述校外活動，令人誤會這些活動代表學校、校內人士的立場，使學校陷於政治漩渦」。

學校狂收「藍絲」投訴

校方更表明，學生支援部及訓輔部老師已向David及其家長詳細解釋須遵守校規、違反校規的可能懲處，若同學「在明知、明白和理解的情況下執意繼續違反校規」，須承擔相關行為的後果和責任。

不過，校方重申，由於David明知校規及預期的懲罰，但仍屢次不聽從老師勸告和吩咐，穿着校服參與涉及社會及政治活動，「因此明天須接受校內停課一天，反思己過」。

David回覆《蘋果》查詢，指校方以他穿校服出席置地廣場「睇《蘋果》」活動、到政府總部遞請願信等，故處分他29、30日兩天要停課，又指學校接獲不少「藍絲」投訴，「塞爆咗學校個email」。不過， David指將如期參與「和你Lunch」活動。

周三3場活動 橫跨港九新界

根據其專頁資料，「Lunch哥」明天三場活動，包括明早在沙田新城市廣場、中午在遮打花園禮賓府，以及下午在太子站月台「和你睇風景、睇《蘋果》」。

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