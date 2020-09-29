死因庭揭么鳳大舅父情婦胃部撕裂 失血逾萬毫升

涼果零食老字號「么鳳」家族男成員前年在酒店昏迷不治，同房的60歲情婦自殺獲救，事後被控謀殺罪，惟去年還柙期間因多重器官衰竭病逝，死因庭連日展開研訊。屯門醫院深切治療部醫生透露，死者胃部有一處長達5厘米的撕裂，相信是源於缺血性病變，致供血不足，影響胃壁細胞所致。醫生並指，死者在手術期間流血不止，失血逾一萬毫升，相當於同身形成年女性的2至3倍血液量。

女死者張燕琼（60歲）於2018年12月26日因涉嫌謀殺被控，還押大欖女懲教所。去年6月8日，她因暈倒被送往屯門醫院急症室，證實食道及胃部爆裂，流血不止，翌日器官衰竭病逝。

屯門醫院深切治療部醫生陳詩敏（譯音）供稱，死者入院時血壓很低，送院時沒有心跳，格拉斯哥昏迷指數是3，屬於最低。陳指死者心臟曾經停頓13分鐘，經急症室醫生施心肺復蘇後恢復心跳，並需注射強心藥。X光檢測發現死者腸外有空氣，懷疑腸胃穿窿，照胃鏡後證實食道與胃部連接位置有5厘米的撕裂。死者當時肚脹及呼吸困難，醫生需打針放氣並不斷替她輸血。

外科醫生即時為死者施手術，發現胃部附近有多處撕裂，血液流去腸胃及腹腔，大腸、小腸皆因供血不足而出現缺血性病變，呈灰黑色。由於死者胃壁不正常，醫生無法修補撕裂。死者手術期間失血逾一萬毫升，陳透露一名約50公斤的女性身體約有四千毫升的血液，故死者的失血量相當於相同身形成年女性的2至3倍血液量。

死者被送到深切治療部後，流血情況持續，更因腸胃破裂引發腹膜炎，除不斷輸血及注射強心針外，更要處方抗生素，但情況一直沒有改善，並出現腎衰竭、肝衰竭等情況。陳指死者對治療沒有反應，與家人商討後決定心臟停頓便不再為她急救。

死因裁判官黃偉權問，為何胃部會有撕裂情況，陳解釋可源於心律不正，導致呼吸時血塊堵塞血管，惟死者並無心律不正的病歷；而另一個可能性是「本身血管唔健康」。陳解釋死者生前有糖尿病，常見會出現中風、心臟病等，但其實糖尿病亦會影響腸胃血管收窄，引致供血不足的缺血性問題，導致胃壁細胞不正常。

陳續指，由於死者血壓非常低，全身器官供血很差，故動手術時發現大腸、小腸呈灰黑色。死因裁判官提到死者送院前不久仍行動自如，惟短時間內轉差，陳解釋腸胃壞死可以在短短幾小時內極速惡化，並指根據負責手術醫生的紀錄，死者腹腔有很多血塊，證明出血情況嚴重，才可凝成如此多的血塊。研訊下午繼續。

【案件編號：CCDI517/19】

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