民陣10.1大遊行告吹 警無理要求參與者實名登記 網民自發全港抗爭

民陣原定發起10.1「毋忘義士 釋放十二」大遊行，但遭警方反對，公眾集會及遊行上訴委員會昨晚再駁回申請。警方昨天於會上建議，民陣可仿傚海洋公園，要求參與遊行人士實名登記。召集人岑子杰今早接受商台訪問，批評警方旨在取得市民的個人資料「好想掌握到，有邊個夠膽出來參與遊行」，繼而秋後算帳，目的令人心寒。民陣大遊行告吹，即有網民自發以不同形式抗爭。有人在telegram頻道發起「月夕行動」，表明活動性質並不和平，被左報炮轟為「黑暴組織」煽動全民帶槍襲警，警方表示關注。

岑子杰今交代雙方昨晚會面過程。他指，當民陣問及遊行舉辦方要符合哪些條件才可獲批不反對通知書，港島總區警司（行動）張志偉回應指，民陣可參考海洋公園重開的做法，要求遊行人士先實名登記預約，一旦爆發疫情即可追溯源頭，令病毒傳播風險減低。岑直言，現時警方已半推行「實名制」，每逢有公眾活動，「係咁揾警察查我哋身份證」，「覆佢（警方）都廢事…留返啖氣暖肚。」他估計，短時間內民主派人士已不可能舉辦「合法」遊行。

網民建議自製燈籠上街慶中秋

因應民陣取消大遊行，網民自發以不同形式全民抗爭。有Telegram頻道號召市民，於10.1下午5時後參與「月夕行動」，但表明活動並不和平，形式亦非遊行或集會，提醒參與者穿著適當衣物及帶備螢光捧等，當日才會公佈具體細節。《文匯報》炮轟，有「黑暴組織」籌劃行動針對警察，煽動參與者從黑市購入槍、刀、弓箭等攻擊性武器。《香港01》報道，警方當日將部署至少3,000防暴警力戒備，防暴大隊已作好「夜戰」準備。

此外，有網民建議自製燈籠上街慶中秋，在燈籠上隨意寫上一個字，例如「光」、「時」等，待與有緣人在街頭遇上，合組成詩句或成語。亦有網民號召所有愛民主的港人，於10.1當日一起洗衫，把一件或多件嘅黑色衫掛出當眼處，例如陽台、晾衫架和窗邊等。網上平台「香城online」亦發起「10.1中秋大特賣」，呼籲「購物狂」穿黑或白色衫，到訪全港18區大型商場，詳細地點將於當日中午12時公佈。

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