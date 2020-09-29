Lunch哥唱《榮光》警闖商場截查

【本報訊】網民昨晚在金鐘太古廣場發起「和你Shop」行動，紀念雨傘運動六周年。有人在商場中庭唱《願榮光歸香港》，大批藍帽子警員隨即進入商場，迅速拉起封鎖線，然後逐一搜查封鎖線內的市民及記者，一名穿黑衣的少年被帶上警車。

2014年8月28下午5時58分，警方向夏愨道的市民射催淚彈。有網民發起昨晚6時半在太古廣場「和你Shop」紀念傘運六周年。

一少年被帶上警車

昨日黃昏起下起大雨，多輛警車在太古廣場外戒備，商場內只有零星公眾人士到場響應，有人高叫「光復香港 時代革命」口號，有人撐起黃色雨傘，有黑衣人則默站，在地上放香港人加油標語。

經常參與「和你Lunch」行動、人稱「Lunch哥」的David晚上7時半穿西裝到場，與另一身穿「人人都係快必」黃色T恤的人民力量義工，在商場中庭高聲合唱《願榮光歸香港》，但唱了半首，大批藍帽子警員進入商場，迅速拉起封鎖線，圍住中庭的市民及記者，逐一搜查。警員又走上二及三樓，將欄杆旁的民趕走。警員在二樓帶走一名穿黑衣的少年，將他帶上警車，少年無被縛索帶，未知他是否被捕。

警方約8時結束搜查，Lunch哥指出，搜查他的軍裝警對他說「專登等埋你至入嚟」，他不滿警員故意針對他，表示會到警察總部投訴。

一名被圍在封鎖線內的高登新聞台記者亦不滿警方一開始只問「有冇蘋果、東方記者」，亦有警員指他並非新聞處登記的認可傳媒，他質問警員，自己只是被強行圍在封鎖線內，究竟所犯何事？警員則提醒他「小心跌入599G陷阱」，令他覺得很荒謬。