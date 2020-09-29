新華旅遊被追327萬導遊費 東怡旅遊遭銀行申請清盤

武漢肺炎疫情令全球旅遊業陷入冰河時期，本港不少旅行社受嚴重打擊。其中新華旅遊日前被南韓的當地接待公司入稟本港高等法院，追討導遊及當地接待費用約327萬元。另兩間已被旅議會停牌的旅行社，包括東怡旅遊，則被銀行入稟申請清盤。

被呈請清盤的兩間本地旅遊公司為東怡旅遊有限公司及捷達假期有限公司，呈請人為東亞銀行，兩案已排期12月23日展開聆訊。

捷達假期（GoGoGo Travel）今年3月宣佈停業，同月被旅遊業議會終止會籍，並遭旅行代理商註冊處即時撤銷牌照。東怡旅遊（Eastrip Travel）亦於今年3月被旅議會終止會籍，逾百名旅客要求退款不果，牽涉旅遊套票及機票等。

另外，南韓一間專門接待海外包括香港遊客的旅遊公司入稟高院，指新華旅遊拖欠落地、導遊等服務費用，要求對方付清欠款逾327萬元，並支付利息。

原告Todays Travel Service Co Ltd在入稟狀指，2019年11月至今年2月間，應被告新華旅遊有限公司要求，提供當地導遊、酒店住宿、落地費等服務，費用共逾港幣457萬元，惟被告只於今年4月及6月分兩次找數130萬元。原告曾透過律師去信向被告追討餘款327萬，但對方仍未還款，遂興訟循民事追討。

【案件編號：HCA1661、HCCW314、315/20】

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