藏逾百刀具經紀被控 拘捕警揚言「我哋政治中立」

地產經紀去年8月全港三罷當晚，遭警員搜出身藏利器，及後搜屋又被發現屋內有過百把刀具。經紀被控五罪，今於觀塘裁判法院開審。拘捕被告的警員供稱，當日約晚上8時見被告形迹可疑遂截查，他形容當時光線充足像「午間」；辯方指他曾問被告「你𠵱家仇唔仇警」，警員否認，並聲言「我哋政治中立」。

被告蘇廣達（39歲）被捕後已辭職，現從事救護服務。他被控管有攻擊性武器、刑事毀壞、管有違禁武器及管有仿製火器等共五罪，指他於去年8月5日在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外管有一把黑色卡片刀、尖利的萬用匙、一把剪刀，以及同月6日在秀茂坪警署接見室內損壞五張會面紀錄；在樂華南邨住處管有一支氣槍、50把短刀、8把卡片式摺刀、15把尖利萬用匙、15把開信刀、兩把刀和52把剪刀。案件由裁判官莫子聰審理。

偵緝警員9751伍漢林供稱，案發當日他駐守秀茂坪警署，並擔任刑事調查隊第7隊隊員，當時因「香港發生激烈事件」，他與同袍晚上於紀律部隊宿舍附近巡查。雖然他當日便衣執勤，但有戴頭盔，身穿的風褸上亦有警察徽章。至晚上7時45分他看見被告手持黑色行李箱、揹深色背包於宿舍附近循和康徑經過，他形容當時燈光充足似午間。

他形容被告當時腰間佩戴工作皮帶，上面掛著黑色細腰包，由於認為被告形迹可疑，遂上前截停他，並向被告出示委任證。他搜查被告後，於其腰包搜出三部手機、摺刀、工具卡及電筒等，另於被告的行李箱內搜到急救用包、剪鉗、醫生聽筒、棉花、消毒藥水等。伍拘捕被告，帶他回警署調查。

指被告在警署撕爛口供紙

到達警署後，伍發現被告手肘有擦傷，遂為他清洗傷口，並詢問對方是否需要就醫，但被告拒絕。伍指被告曾透露不小心擦損，但沒有解釋甚麼情況下弄傷。其後兩人於接見室錄取口供，被告不願意於口供紙上簽署，伍通知另一位警長進房加簽。伍向被告複讀口供後，被告突然奪走並撕爛口供紙。伍立即喝停被告，並宣佈以刑事毀壞罪拘捕並警誡對方。

辯方盤問時質疑，案發當時為晚上7時45分，為何伍以「中午」及「有陽光」形容當時環境。伍指當時是夏天，尚未日落，所以光線充足。

辯方問伍搜身時是否有搜出被告的急救證以及地產經紀卡片，伍同意。辯方續指，伍聲稱搜出涉案的卡片摺刀時，摺刀呈打開狀態，但其後伍將摺刀合上才拍攝證物，指出伍作為警員沒可能不知道須要保存證物原本的狀態。伍解釋他合上摺刀是為免同袍受傷。辯方直指伍搜查腰包時摺刀從未打開，否則它會刺穿腰包，伍不同意。

辯方指警員強拉被告致受傷

辯方質疑，警員截查被告後已為被告上手銬，被告根本沒有機會弄傷自己；伍謂被告曾透露於圍欄附近擦損，辯方追問指，伍剛稱被告沒有透露擦損原因，伍回應指是雙方對「原因」定義不同。辯方質疑，「佢（被告）會無端端行去欄杆擦損自己？」，伍指沒有留意當時的情況。

辯方指出，實情是當警員欲為被告上手銬時，被告曾表示「唔使啦，喺附近之嘛，行過去咪得」，惟警員堅持為被告上手銬，被告順從，警員卻捉着被告的右手並將他拉去圍欄附近，導致被告的手肘撞上圍欄而擦損，其間更有警員輕聲問被告「你𠵱家仇唔仇警？」。伍否認，強調「我哋政治中立」，不會如此主觀。

【案件編號：KTCC1511/19】

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