【本報訊】民主派今天按民調決定是否留任議會，早前已表明不留任的朱凱廸和「慢必」陳志全昨去信立法會秘書處，指9月30日立法會任期屆滿後，不再擔任立法會議員。二人強調會繼續爭取民主、自由和公義，指今次只是暫別，將來仍會繼續參選。

朱凱廸於2016年立會選舉，以84,121票成為票王在新界西當選，陳志全2012年起出任新界東立法會議員。兩人昨午會見傳媒宣佈會離任。陳表示，不當此信是辭職信，形容是功成身退，因第七屆立法會選舉取消，故他不會在此段時間擔任議員，並強調只是暫別，如將來有選舉會積極參與。

續爭取國際關注

朱凱廸表示四年前接受民眾四年的託付，認為9月30日是可以圓滿地擺低這個擔子的時候。他表示想繼續做市民的代表，因此有參加初選及報名參選，希望盡所有力量，令第七屆立會選舉盡快在沒有干預、篩選、公平及自由的情況下舉行。

對於下一步如何走，陳志全稱取決於有多少議員離開立會，如最後只得他們二人，會在自己崗位上不令港人死心，國際繼續關注香港，但如最後有更多議員杯葛議會，會整合這些力量，監察保皇黨及留在議會人士的所作所為，他期望其他議員亦會杯葛未來一年的議會。他不能預計明年有否選舉，以至會否有更大型DQ等問題，「連梁繼昌都被DQ，邊個敢話自己一定唔會被DQ？」重申未來仍有很多不確定性，可能被拉、要坐監，他不是退休、轉行，但不能預計結局會怎樣。

助查12港人事件

朱凱廸表示，入立法會前或後的工作都是做組織者，無論是12港人事件、九華徑村收地事件都有很多組織工作處理。他又特別提到，自己去信給立會所有同事表示會離任，因為平時接觸得最多的、支持立法會運作最深的是清潔工、控制視像的人士、保安員、法律顧問及申訴部等職員，希望秘書處檢視為何立法會最低人工的清潔工與最高人工的立法會秘書長薪金相差26倍，「咁可恥嘅差距係咪要繼續畀佢落去？」

朱凱廸也在facebook發文交代離任決定，表明會以公民組織者身份，繼續協助被秘密拘留的12港人及其家屬，仔細調查事件來龍去脈，而自己會專注於土地維權、環境保育、氣候危機等議題的個案跟進和社區組織，強調其團隊不散，希望市民以Patreon支持，讓他和團隊能在新平台，以有限資源做更多事情。