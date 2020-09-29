武漢肺炎︱內地輸出隱形病例下林鄭擬硬推免隔離 專家促先觀察10.1長假後疫情

特首林鄭月娥今早表示，因內地疫情「受控得咁好」，擬容許內地港人只需持有核酸檢測陰性證明，回港後免14日強制隔離。不過根據日本厚生勞動省網頁，日本於8月及9月於機場為入境旅客進行的檢疫，於最少17名來自中國的旅客檢測到病毒，全部人沒有病徵，顯示內地並非完全沒有隱形病人的風險。呼吸系統專科醫生梁子超表示，容許內地港人返港後不需強制隔離會有風險，應先觀察內地國慶假期完結後一周的疫情，若沒有反彈，可先豁免於廣東省有特別需要港人返港隔離，其陰性檢測應縮短至抵港前3日內進行，進一步減低有隱形病人的風險。

現時入境日本需持有陰性檢測證明，根據日本厚生勞動省網頁，於9月在機場的檢疫中，於最少8名來自中國的旅客檢測到病毒，所有人沒病徵。於8月在機場的檢疫中，於最少9名來自中國的旅客檢測到病毒，所有人也沒病徵，顯示雖然內地長時間沒有錄得本地確診個案，但可能仍有隱形病人的風險。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，上述人士於入境日本時被檢測到病毒，屬殘餘病毒的機會，較檢測陰性陽的機會大，相信病人已帶病毒一段時間，傳染力不高。

他指，本港容許內地港人返港免隔離並非完全沒風險，因病人可能檢測時處於潛伏期，未能檢測到病毒；廣東省疫情較穩定，但其他省市如山東青島上周仍有無症狀感染者個案。

梁指，政府應於內地國慶長假期完結後一周，觀察內地是否有跨省市傳播；若沒有，應先容許於廣東省有需要人士，如需返港求診者免隔離，「突然推太大，公眾有顧慮」，陰性檢測證明應縮短至抵港前3日內地取得，將風險進一步減低；非有特別需要返港人士不應豁免隔離。

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