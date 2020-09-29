高院准保釋 索帶案經紀中秋團圓

【本報訊】去年11月2日民主派區議會候選人在維園進行區選聚會，活動遭腰斬演變成警民衝突，已婚地產經紀被截查時搜出48條、每條長六吋索帶，上月底經審訊後，被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪罪成判監，成為反修例案首宗因藏索帶被審訊定罪個案。由於定罪翌日為經紀兒子一歲生辰，大狀為他申請保釋等候上訴，但遭裁判官鄭紀航拒絕。他昨向高院申請保釋，終獲法官李運騰批准，可與家人共度中秋。

上訴人陳俊傑（34歲）的上訴尚未排定審期，李官昨批准他以現金五萬元，以及由兄長提供的五萬元人事擔保，陳亦須每晚10時半至翌晨8時宵禁、每周三次到警署報到，同時交出旅遊證件不得離港。

因案錯過兒子一歲生日

審訊時辯方指案發當日上訴人返回舊辦公室搬運雜物，涉案索帶用來搬運。事發時路過見有人聚集，好奇上前觀看時被捕。裁判官鄭紀航上月裁決時則指，從未見過工人用六吋長索帶搬傢俬，反指陳可在「同路人」協助下用索帶綑縛鐵欄成路障堵路，阻礙公共交通，影響普羅大眾，行為如惡霸，裁定他罪名成立，判監五個半月，並拒絕讓他保釋等候上訴，被告因而錯過翌日其子的一歲生日。

陳一個月前被判監，本月初已向高院提出保釋要求，惟因鄭官裁斷陳述書尚未預備好，故押後至昨天再處理。

案件編號：HCMA242/20