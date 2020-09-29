終院：選舉主任無視法例

【本報訊】終審法院本月裁定，選舉主任前年取消劉小麗參加九龍西立法會補選資格，程序重大失當，當選的建制派陳凱欣失去議席。終院昨頒下判決理由，批評任何選舉主任不跟從程序，即不符法例要求，而要求法庭在其失誤後，代為裁定提名是否有效，更是無視法例原意，還可能危險地鼓勵其他選舉主任漠視程序，然後寄望法庭維持提名無效結果，這樣難言是履行法律或促進選舉公正。

強調程序公義重要性

終院認為，法庭在多宗選舉呈請案中強調程序公義的重要性之後，選舉主任未來犯同類錯誤的機會低。

劉小麗2016年因宣誓風波失去立法會議席，補選時再被判提名無效，遂提選舉呈請。高院認為，選舉主任裁定劉並不「擁護基本法、效忠特區」前，沒給劉回應機會，屬關鍵欠妥。劉是否確實不擁護效忠，法庭會考慮但不必裁決，程序不公凌駕此因素。

陳凱欣和選舉主任郭偉勳上訴，陳認為「關鍵欠妥」取決於對劉有否實質損害。判詞指此說沒考慮選舉整體誠信，亦忽略司法制度重視的程序公義，剝奪競選權而不給機會解釋，實屬非常嚴重。

選舉主任指法庭有「憲制責任」判斷劉是否真誠擁護效忠。終院表示若有需要裁決，法庭當然不能退避，但本案沒需要。判詞續指，但凡選舉主任不遵從程序公義，即不符合法例要求；失誤引致選舉呈請後，要求法庭代為裁決，更是無視法律原意，並可能鼓勵其他選舉主任漠視程序。

案件編號：FAMV92、94/20