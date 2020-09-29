831灣仔暴動案 陳虹秀表證不成立控罪撤銷　

去年8.31港島嚴重警民衝突中，包括「陣地社工」成員陳虹秀在內八人被控在灣仔參與暴動，案件今於區域法院續審，控方已舉證完畢，法官沈小民指，現階段即使完全接納控方證據，亦不足以顯示陳虹秀的行為構成參與非法集結，更遑論暴動，故裁定陳的案件表面證供不成立，毋需答辯，當庭釋放，至於其餘被告，則表證成立，須繼續面對審訊。

陳虹秀及後離開犯人欄，即與其代表資深大律師潘熙擁抱，多人向她表示祝賀。陳在庭外掩喜悅之情，眼泛淚光，與眾友人相擁。

代表陳虹秀的資深大律師潘熙昨於中段陳詞時指，沒有任何證據顯示陳虹秀與其他人集結在一起是擾亂秩序行為、或有任何共同目的，甚至有意圖破壞社會安寧，並指其衣著、裝備及被捕地點均不足以作出定罪的推論。

而主控則回應稱，有片段顯示陳虹秀接近路障火堆附近，「佢離開鏡頭唔代表佢離開現場」，又指她當日在暴動現場有參與鼓勵行為，控方不需證明她與現場的人相識。

主控更指，陳作為社工，「點解佢要用擴音機去表述呢？嗱，我唔係對社會工作者唔尊重，但佢當時身穿的T恤是有政治表述；佢叫警方克制，但就聽唔到佢叫啲人唔好集結、唔好掟汽油彈呀、唔好掟石呀」，又指她「喺警察勸喻人離開時，佢就叫警察冷靜克制」，認為她的言論屬挑撥性，亦是破壞社會安寧。

8名被告⾃僱人士余德穎（23 歲）、學⽣賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（27歲）、廚師龔梓舜（23 歲）、陳虹秀（43歲）、無業漢簡家康（20歲）、莫嘉晴（24歲）以及無業漢梁雁彬（25歲）被控於在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶參與暴動。龔梓舜另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於軒尼詩道117-127號外管有汽油彈及伸縮棍。

【案件編號：DCCC12/20】

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