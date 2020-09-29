恆香大龍鳳︱行政總裁：鄭鴻杰再唔係恆香老餅家話事人

中秋臨近，不少人愛買月餅應節。海關早前就元朗一間酒樓涉嫌售賣偽冒恆香月餅，拘捕77歲月餅供應商負責人鄭鴻杰等4人。鄭事後開記者會聲言為元朗廠房「恒香餅家」的第二代傳人，事件鬧出「恒香」品牌雙胞胎，牽起多年來的股東糾紛。「恆香老餅家有限公司」今日舉行記者會，行政總裁王偉樑強調恆香成立於1920年，並指鄭鴻杰的父親鄭煜文為恆香早年老闆之一，惟鄭鴻杰於2001年起因債務問題將他及其家族持有股份抵押予財務公司，2009年底已由財務公司岀售予第三方，「（鄭鴻杰）十幾年前已經將資產、業務變賣咗，再唔係恆香老餅家嘅話事人。」

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鄭鴻杰股份早售予第三方

王偉樑表示，恆香成立於1920年，1945年由蔡、鐘、屈及兩家鄭姓家人一同經營，直至1971年，掌舵人、鄭鴻杰父親的鄭煜文去世後，由次子鄭鴻均繼承，並與鄭鴻杰等一眾兄弟姊妹共享股權。他指出，鄭鴻杰於2001年起因財務問題，向財務公司借貸，並將他及其家族股份抵押予財務公司，惟他無力償還債務，多次拖欠員工薪酬，財務公司終在2009年12月把作為抵押品的股份岀售予第三方，故他再沒有與恆香有仼何經營、管理等關係。他續說，其變賣資產包括恆香商標、食譜、儀器及所有員工，即資深師傅繼續於新經營者管理的恆香老餅家工作。被問到能否有文件等證明其說法，王則指已進入司法程序，所以未能交代。

公司因歷史原因持有兩個生產廠房牌照

鄭鴻杰早前於記者會上表示其為恆香廠房的烘製麵包餅食店牌照持牌人，王偉樑表示，鄭鴻杰因歷史原因而持有公司兩個生產廠房牌照，惟指出鄭鴻杰股權轉讓後，他理應交出相關牌照，對方卻一直拒絕辦理手續。他透露，鄭鴻杰一直向公司收取費用，以作續牌及持牌之用，故鄭只是代為辦理續牌的人，「唔代表佢可以恆香名義生產，因為（恆香）商標持有人唔係佢。」

當日鄭鴻杰召開記者會的元朗大樹下西路崇正新村廠房，他指出，該處屬於恆香老餅家的廠房之一，以用作炒蓮蓉之用。他指出，鄭鴻杰早年亦抵押該廠房予財務公司，並已放售，鄭鴻杰的弟弟鄭鴻錚於2011年因不忍心廠房流落外人，斥資購回該廠房，並一直租予恆香老餅家使用，直至恆香老餅家於2019年11月停止租用該廠。對於鄭聲稱準備於該廠生產月餅時反被偷去製餅工具，王偉樑反駁，他們決定停止租用後，把該廠工具的生產工具等設備遷回現有廠房，以騰空地方予廠主，「啲工具唔係鄭鴻杰。」

王偉樑提到，2017年於當時經營者購入「恆香老餅家」股份，並重組董事局，鄭鴻均及另一蔡氏家族後人蔡植生擔任董事。他強調，「恆香老餅家」是唯一以「恆香」之名的合法及正規經營者，斥有人挾「恆香」之名來魚目混珠，予以譴責。他聲言，翻查文件，「恆香餅家」是鄭鴻杰今年7月才成立及持有，強調他沒有得到「恆香老餅家」股東同意，便採用「恆香」兩字，令消費者蒙受損失，有關事情公司已交律師處理及跟進。

市民可用手機應用程式驗證

為了讓市民識別正貨真偽，恆香餅家除了盒面、底標明「香港」製造外，亦採用「真的碼」的認證系統，市民可以於專屬手機應用程式作驗證。王偉樑表示，公司正籌備於元朗興建新廠房，繼續發展恆香品牌。

元朗恆香老餅家近年股東糾紛不斷，鄭鴻杰，去年5月被「恆香老餅家」以債權人身份入稟高院原訟庭呈請破產，他與蔡植生、恆香老餅家近10來就股權及債務一直有訴訟。

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