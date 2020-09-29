限聚令︱足球籃球等隊際運動場所10.2起「解禁」 宗教活動場所限一半人數

雖然武漢肺炎疫情繼續緩和，但港府仍如報章引述消息所言，拒絕放寬4人限聚令；僅周五（10月2日）起放寬宗教活動的參與人數上限，至該處所通常容納人數的50%，惟婚禮仍然不准多於20人。當日港府亦正式「解禁」足球、籃球等隊際運動，前提是場上人數不應多於比賽規則指示，如11人足球場不可多過22人踢波。

食物及衞生局表示，未來一段時間仍需各項社交距離措施的法律框架，讓市民恢復社交及經濟活動同時，避免疫情反彈。今次改動主要涉及規管各項表列處所的法例第599F章，再次豁免宗教活動的群組聚集，但人數不可多於處所通常容納人數的50%，活動期間不可供應飲食。婚禮則維持不多於20人。

政府亦擴闊條例下「體育處所」的定義至各項隊際運動，包括足球、籃球、手球、排球等主流運動；各項運動人數上限，則根據該項運動的正式比賽規則，如11人足球場，不可多於22名球員；5人籃球不可多於10名球員等。在運動以外，則仍要維持每個小組不多於4人、每個小組最少1.5米距離規定。市民在運動、飲食期間不需戴口罩。相關法例本周五（10月2日）生效。

政府又指，為加強在表列處所的執法能力，修訂法例第599G章，若市民在表列處所裏聚集時，並非進行獲豁免的行為，例如並非在餐廳飲食或工作，則有可能被票控，新例明日（30日）生效。

另外，政府亦提及，正考慮把內地及澳門，列入疫情持續受控或感染數字低水平的「第二類指明地區」，並會修訂法例599C章及599E章，若食衞局把國家或地區列入「第二類指明地區」，可以指明任何類別人士來港時，不需強制檢疫。發言人稱，修訂可以讓內地及本港的人員往來「逐步趨向正常化」，相關說法與行政長官林鄭月娥講述推行「健康碼」的具體安排不謀而合。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！