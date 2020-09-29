幼兒復課︱減分離焦慮 家長忌講「返學唔駛驚」 愈講細路愈驚！

不少幼稚園在停課期間設直播課堂供新生認識學校和老師，香港靈糧堂幼稚園總校長陳曾建樂指，學前預備班（N班）和幼兒班（K1）的兩至三歲幼童需時適應與家長分離，學習獨立上學展開新里程碑。她提醒家長，切忌在校門「攬錫」表現不捨，亦千萬不要說：「唔使驚，學校老師唔惡㗎，無小朋友欺負你」。

記者 羅惠儀

所謂「分離焦慮」，是指幼兒從與照顧者的依附關係獲得安全感，分開則會產生不安情緒，繼而哭鬧。陳曾建樂笑道，某程度上分離焦慮也反映幼兒與父母關係親密，一般約兩至三周便不再焦慮不安而動輒哭鬧，視乎幼兒的適應能力、個性。惟家長需要配合，放手讓子女學習獨立：「很多媽媽（分離前）又攬又錫，説好唔捨得你——你愈做，小朋友愈唔捨得。有啲家長送返學，好似送機，不斷拜拜完，又返轉頭講拜拜。」

充足心理準備下離開

陳曾建樂續説，家長需要給幼兒充足心理準備才離開，像哪個時間放學，誰來接放學：「必須守承諾，不要消失了由其他人接放學，才令小朋友信任自己。」若孩子仍然哭鬧，她建議給他們回家的鑰匙，這也是建立安全感方式。「甚至媽媽幅相，掛住媽媽可以畀小朋友攞出來望吓。」

據記者首天復課觀察，不少幼兒手持玩具，就算上課亦然。陳曾建樂指，不會強行要學生放下玩具，因為那是安全感來源：「當返學日子愈長，慢慢帶返屋企的物件也愈多，很自然會放下那件玩具⋯⋯你唔畀佢哋攞，只會畀佢哋覺得，學校係一個恐怖地方。」

不抽離哭鬧幼兒

學校應付初上學哭鬧幼兒，會先安排固定老師單獨陪伴安撫，建立信任感；該固定老師會「愈坐愈遠」令學生慢慢適應獨立上課：「首先，老師會抱着小朋友安撫他，不會馬上抱走喊的學生去其他房，那個房對他同樣陌生，都一樣喊，倒不如抱住慢慢安撫他，令他有安全感適應班房。」

電子教學重互動

該校在停課期間，每天提供少於一小時的直播課堂。陳曾建樂坦言長期停課對幼兒教育衝擊最大，既不能讓幼童沉迷電子工具，但同樣需要以面授以外的方式學習。因此，大部份網授課安排學生與老師互動，也同樣設茶點時間，例如要求家長烚蛋，讓學生對住螢幕剝蛋殼鍛練小手肌，而非「坐定定」望着老師講故事。

她認為，停課反而令家長「成長」，透過網授課了解每個教學目標，助子女在家自學：「平常家長少入班房——老師怎教寫字？為什麼要學這些內容？做這些玩具畀小朋友玩？未必知道背後理念，反而令家長教育孩子方面成長更多。」

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