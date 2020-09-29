打壓港台︱利君雅追問要求「講人話」後遭打壓 林鄭︰無意見無評論

港台《視點31》節目主持利君雅於去年元朗7.21事件翌日的政府記者會上，質問特首林鄭月娥7.21事件是否「官警黑合演的大龍鳳」，並要求林鄭「講人話」後，即遭到「藍絲」投訴，港台管理層原已完成調查並認為毋須作紀律跟進，但政府近日安排政務官馮建業兼任副廣播處長職位後，港台即決定重啟調查。林鄭今早行會前多次被追問利君雅一事，是否涉及商經局局長邱騰華向港台施壓時，只將問題定性為「公務員人事管理問題」，並指外界也不會期望特首參與政府部門的日常運作，指港台除了是公共廣播機構，亦屬政府部門，「同其他政府部門一樣，部門要根據公務員守則管理員工」。

當被追問過去要求她「講人話」、問她在處理7.21事件上「瞓唔瞓得着」的港台記者是否會遭到政府打壓時，林鄭只重申，每個政府部門都有管理公務員的措施，「我對呢啲係完全無意見、無評論，亦都真係唔掌握嗰件事係乜嘢事情」。她又強調，今次事件並不是想針對利君雅，聲稱政府部門日常如何處理公務員的確認、升遷調職，她作為特首不會干預和提問，「我哋所有嘢都係按返既定程序做，有人要投訴，有人要申訴，全部有既定程序做」。

對於警方早前在未有諮詢傳媒組織下，自行修訂警察通例中的「傳媒代表」定義，令大批網媒、學生和獨立記者不能在警方封鎖線內採訪，林鄭回應時聲稱，政府「非常尊重新聞自由」，並稱會在「適合情況下」方便大家採訪，並希望傳媒理解在採訪過程中，「我哋（港府）係有限制」。她指警方在混亂現場執法時更需要清晰釐定採訪的記者，不存在警隊打壓新聞自由或者篩選採訪記者。她又大讚警方採用「已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）」，是「好客觀、好開放、好一視同仁嘅平台」。

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撐警方執法時需要清晰釐定採訪記者

她並指，GNMIS自從2017年9月開放予「純網媒」開始，至今有30間「純網媒」加入該平台，「如果你認為206間係未足夠，咁咪歡迎大家繼續申請加入呢個平台，唔係我哋決定百份之幾多係海外、百份之幾係純網媒，百份之幾多係本地，呢個係一個客觀、開放、一視同仁嘅平台」。

另外，對於警方早前就十一遊行一事會見民陣代表時，聲稱遊行人士要實名登記，才會考慮批准巿民上街遊行。林鄭今日拒作回應，只稱在如何管制遊行方面，警方有能力處理申請，亦設有一個獨立的上訴機制，她作為特首不應該亦不適合評論。

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