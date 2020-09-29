Neway控三大唱片聯盟違約

本港卡拉OK連鎖集團Neway與代表環球、華納、新力三大唱片公司的「香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司」之間的訴訟風波不斷。Neway昨入稟高等法院，指聯盟違反協議，未有向Neway提供協議所列明數量的K歌音樂錄像，並以演唱會錄像濫竽充數，要求聯盟退款及支付訟費。

原告Neway Music Limited指，協議訂明香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA）須於2010年7月至2015年6月期間，向Neway提供8,833個舊K歌錄像。但該聯盟於2010年至2014年間，並沒提供任何舊K歌錄像。至於2014年至2015年間，雖然聯盟向Neway提供了2,606個演唱會錄像，但根據高院案例，演唱會錄像不屬於舊K歌錄影。

Neway認為，由於聯盟沒按照協議提供足夠的舊K歌錄像，違反協議，故要求法庭宣佈2010年至2015年期間協議無效。Neway指出，聯盟收取了協議的款項，卻沒有依約提供服務，屬不正當牟利，要求法庭下令聯盟歸還涉案款項及利息，並支付訟費。

過去幾年間，Neway與四大唱片公司不時興訟。2017年，環球唱片入稟高院控告Neway侵權，獲裁定勝訴，法庭下令Neway須刪除歌曲及賠償。數年前，Neway指三大唱片公司的新舊歌版權收費不合理，向版權審裁處興訟要求裁斷，惟被判敗訴。今年初，Neway入稟高院要求撤銷該裁決，並裁定有關收費不合理。

【案件編號：HCA1659/20】

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