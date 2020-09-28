疫情速遞︱港確診昨再增至10宗 僅3宗屬本地個案（附個案搜尋器）

確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

武漢肺炎疫情緩和，昨日（28日）香港新增10宗個案，當中7宗來自海外，另外3宗則為本地個案，全部與之前個案有關，當中1宗與前日確診的22歲啟德沐泰街地盤工人為同事。由於再度沒有未明源頭個案，故未有舉行疫情記者會。

嗇色園昨日公佈，黃大仙祠將於10月4日重新開放，每天早上7時半開放至下午4時30分關園，所有參拜的善信進園時必須進行體溫檢測，園內只可以最多4人為一組，並須戴上口罩。而香港航空亦表示，會於10月15日起恢復香港飛往台北的航班。

醫管局公佈，昨日共有4名確診病人出院，至今共有4,790名確診或疑似病人出院。仍有143名確診病人分別於16間公立醫院留醫，其中11人情況危殆，8人情況嚴重，其餘124人情況穩定。

本港疫情

●確診（截至9月28日16:49）

5,075宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,790宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

143名確診者仍留醫，11人危殆（第1401、1989、2912、3496、3764、4101、4641、4706、4833、4937、4990號個案）、8人嚴重（第1650、3904、4100、4433、4746、4788、4969、5002號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月28日09:10）

內地昨日新增21宗確診病例，均為境外輸入個案（上海10宗，廣東5宗，內蒙古3宗，福建2宗，山西1宗），累計確診病例85,372宗，4,634人死亡。台灣累計確診維持510宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月28日07:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,294萬，逾99.5萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾710萬宗，死亡人數突破20.4萬人。印度確診人數逼近600萬，位居全球第二，逾9.4萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過473萬，死亡人數約14.1萬。俄羅斯確診人超過114萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

根據法新社周日統計，全球死亡人數已經突破100萬，多國疫情反彈，再度收緊限制抗疫，但同時歐洲多國有反封鎖示威，西班牙馬德里幾千人在當局擴大封鎖範圍前夕遊行，抗議封鎖措施針對低收入地區，有歧視之嫌。目前37區實施封鎖，當中以低收入地區為主。有示威者認為，到處的確診人數都在上升，限制措施應該一視同仁。

希臘首都雅典附近馬拉卡薩（Malakasa）難民營出現首宗死亡個案，死者是61歲阿富汗男子，在雅典一間醫院留醫期間死亡。該營與另外兩個在雅典附近的難民營共住有數千人，但環境惡劣，武肺病毒蔓延引起關注，本月初當局在三營實施隔離檢疫。萊斯沃斯島莫里亞難民營（Moria Camp）本月疑有難民不滿武漢肺炎隔離令縱火，難民被安置到一個臨時營，當中240人確診。希臘周日新增218宗確診及3宗死亡個案，累計有逾1.7萬宗確診及近380人死亡。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,107,673 (204,738)

印度 5,992,532 (94,503)

巴⻄ 4,732,309 (141,741)

俄羅斯 1,146,273 (20,239)

哥倫比亞 806,038 (25,296)

秘魯 800,142 (32,037)

墨⻄哥 726,431 (75,844)

⻄班牙 716,481 (31,232)

阿根廷 702,484 (15,208)

南非 670,766 (16,398)

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