元朗7.21「懵良」擬認暴動罪 仍有八人在逃三人已離境

7.21元朗白衣人無差別襲擊市民，事件至今已逾14個月，白衣人至今僅八人被控，更有受傷的市民「原告變被告」。八名白衣人的案件已定於明年2月在區域法院開審，其中被告「懵良」今向法庭表明擬承認暴動罪，控方則不起訴他原面對的串謀有意圖傷人罪。據悉，案件尚有八名疑人在逃，當中三人更在案發後不久，迅即經合法途徑離港。

控方今向法庭申請將上月才拘捕的維修技工蔡立基（40歲），與明年2月22日開審的7名被告案件合併處理。蔡同樣被控暴動和串謀有意圖而傷人兩罪，指他在港鐵西鐵綫元朗站，連同王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧英斌及其他身分不詳的人犯案。蔡被指當日手持藤條參與毆鬥、投擲不明物件等，在場亦有爆粗兼「手指指」。

三人案發後迅速合法離港

案中第三被告「懵良」林觀良今向法庭表明，擬承認暴動罪，並獲控方同意屆時會將他面對的串謀有意傷人罪保留於法庭檔案。第四被告「肥林」林啟明則要求再押後案件，以考慮答辯意向。

控方早前指案中約有50人遇襲，傷勢包括骨折、觸痛、皮膚裂傷等。控方案情指稱黑衣人及白衣人兩方各有施襲，先是當晚10時40分在元朗站大堂內，聚集的白衣人與一群黑衣人口角，有人投擲水樽及使用站內消防喉射水。

至10時48分，約50名手持藤條、木棍等武器的白衣人向黑衣人施襲。11時5分至15分，白衣人從月台追趕人群至車廂內繼續施襲，車內男女老幼極度恐慌，首被告王志榮被指當時非常接近施襲的白衣人。

案中八名被告依次為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、「懵良」林觀良（48歲）、「肥林」林啟明（43歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）以及八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及蔡立基（40歲）。各人被控暴動及串謀有意圖傷人罪。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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