【本報訊】女兒潘曉穎在台灣被殺害、一直承受喪女傷痛的潘媽媽，日前終忍無可忍向疑兇陳同佳發出最後通牒，要求他若尚有一絲人性，須於下月23日前到台投案。惟她開腔後未獲對方回音，失望及悲憤的她再向本報稱願送贈一張赴台單程機票給陳同佳，讓他安心上路。她又斥責港府無限期讓陳同佳入住安全屋浪費公帑，要求特首林鄭月娥交代。

陳同佳涉於前年2月在台灣殺害女友潘曉穎後潛逃回港。去年10月23日，他就洗黑錢案刑滿出獄時，曾在全港市民面前承諾到台投案，但拖延近一年「未找數」。眼見陳赴台無期，一直迴避傳媒的潘媽媽決定站出來，近日主動接受本報等多間傳媒訪問，稱已給陳足足一年時間反省，無奈向他發出最後通牒：「陳同佳，若你尚有一絲人性，10月23日是你自首的最後限期。」她又指若陳赴台受審，會考慮替他求情。

願送單程機票供安心上路

不過，潘媽媽開腔後，陳同佳對投案期限仍全無回應。潘媽媽既失望又悲憤，再向本報表示，若陳良心發現，真的受感召赴台投案，她非常歡迎，並欣賞他能夠為所作所為負責任，更不介意向陳送上一張到台北的單程機票，讓他安心上路。一直因愛女遇害未能釋懷的她更直言：「我撐到今時今日，都係為咗見證同等佢（陳同佳）去台灣自首。」

對於今次殺人案被港府用作去年提出修訂《逃犯條例》的藉口，觸發過去一年多以來的反送中運動風波，特首林鄭月娥上周二被問及此案時，卻僅指對陳到台投案一事，香港司法管轄內「冇咩（措施）可以採取」，希望潘父母「釋懷」。潘媽媽反問林鄭與她同為人母，若遇到同樣子女被殺害的不幸遭遇，作為母親會有何感覺？潘媽媽又質問，既然陳如林鄭所講從法理上來說是「自由人」，為何仍可入住警方安全屋，認為是欠缺理據，浪費公帑。她續質疑，若陳最終不赴台投案，港府是否無限期讓他繼續住安全屋，「仲要用納稅人錢養佢到幾時？十年？八年？無了期？」要求林鄭解釋，又促請港府停止為陳提供安全屋。

事件中，聖公會教省秘書長管浩鳴一直協助陳同佳，並代他發言傳話，但日前卻稱並非陳的代言人。潘媽媽認為似有割席之意，要求管浩鳴交代，又盼管對她女兒公平一點，認為對方只幫陳講話，未有為其女兒說過一句話，更應讓陳親身出來面對。

管浩鳴昨未有正面回應陳同佳何時赴台以及離開安全屋，僅再稱「本周內會與陳同佳會面」，並指對於潘媽媽表示若陳赴台投案會考慮為陳在法庭上求情，令他「覺得十分感動，會將消息轉告同佳」。