【本報訊】世風日下，國有國安法，連鎖店也有連坐法。連鎖中式包點外賣店「唐記包點」涉嫌以一人犯規、全店被罰的「連坐法」管治員工。最近唐記觀塘分店有兩名店員未有穿着整齊制服，被經理警告全店員工將會扣獎金。唐記澄清懲處最終沒有落實，惟勞工組織質疑唐記管理手法，並呼籲工友遇上同類情況，應保留證據申索。

本報取得一張唐記員工WhatsApp群組對話截圖，內容顯示唐記一間分店的經理上載了該店內的閉路電視錄影片段截圖，當中有兩名唐記包點員工今年8月工作時無戴帽。經理警告群組內的員工：「全店員工可能被扣獎金。」

唐記包點證實上述對話內容確有其事，涉事經理是觀塘區區域經理。唐記解釋，由於該兩名員工經常無戴帽，即未有穿整齊制服，經理想加強阻嚇力，才作出警告。唐記聲稱集團從來沒有因為儀容或制服不整齊而扣除同店全部同事的獎金，涉事店舖8月份亦沒有被扣減任何獎金。

職工盟：應保留證據申索

唐記解釋，各分店設銷售獎金，目的為鼓勵同事多推廣產品，但若有涉及顧客服務投訴或食物安全問題，則會扣減一成獎金。被扣減對象只會是涉事員工，極其量包括其直屬上司。至於該宗個案，區域經理大可經口頭警告後，再通知人事部發書面警告，但此舉會令兩名員工在公司內部留下紀錄，經理亦不想；因此經理未有循正式途徑發警告信，事件中亦沒有員工被扣獎金。

職工盟飲食及酒店業職工總會總幹事陳子傑質疑唐記解釋有矛盾，「我唔明點樣喺冇record情況下扣到獎金，如果要扣獎金，HR會問，有record」。他認為若唐記只想針對個別員工，可直接向員工發出警告，「你再係咁，我就扣你錢」，而非牽連全店員工，他質疑唐記是「打蛇隨棍上」，藉此扣全店員工獎金。但陳子傑強調，涉事兩名員工的做法亦不恰當，尤其飲食業要注重衞生，戴帽較好。

陳子傑指飲食業界經常off record傳達命令，員工應錄音或保留WhatsApp紀錄。針對這次事件，員工要追問為何要扣獎金，其他員工一旦被扣獎金，亦可透過集體申索，例如聯署表達。

唐記包點全港設有過百間分店，由祖遇唐控股有限公司經營，員工逾千人。政府今年向多個行業發放「保就業」資助計劃，祖遇唐也有申領，第一期便獲發逾四千萬元補貼。