飛虎隊員被質疑插贓嫁禍女學生

去年11月網民發起「大三罷」，其間兩輛輕型貨車被發現橫泊在沙田科學園路堵塞交通，並有人設置路障阻止車輛駛過。其中懷疑涉案的一對男女被控，案件今於沙田法院續審，截停兩人的警員供稱，女被告下車時孭着斜孭袋，及後在袋內發現士巴拿。惟辯方質疑警員說謊及插贓嫁禍，並播出影片證明女被告下車時沒孭袋。

兩被告分別為學生潘凱玲（22歲）及售貨員范瑞祐（29歲），他們被控於去年11月13日在沙田白石角科學園路留下欄杆、巴士站牌及兩輛輕型貨車等物，被控在公眾地方造成阻礙罪。潘另被指管有一個士巴拿，遭控以管有非法用途工具意圖作非法用途罪。

控方今傳召截停被告的兩名警務人員作供，據悉由於兩人同為飛虎隊員，因身份敏感，裁判官批准控方匿名令申請，分別以署理警長A及警長B來稱呼兩人，兩人獲准於屏風後作供及使用特別通道進出法庭。

據A供稱，當日他乘警車途經現場，發現交通擠塞，遂與同袍下車，發現前面有三輛車停下，有人在車旁聚集，路面堆有雜物。他與同袍上前，其間聚集人士陸續上車，兩車準備離開，但最終被截停。他在其中一輛車內發現潘，並指示潘下車。A指潘當時孭着一個斜孭袋，但他沒有檢查該袋。

辯方則指，潘的斜孭袋一直放在車內，並指A其後上車拿斜孭袋，再掛在潘身上。A不同意。

警長：怕被搶犯 未有警誡被告

辯方隨即播放潘下車時的影片，顯示潘沒有孭袋。A堅稱潘當時孭着袋，只是鏡頭拍不到。辯方直指A說謊，質疑A因擔心被人發現潘是被插贓嫁禍，才改口稱有關斜孭袋是「跟身」。A不同意。

至於截停范的B則供稱，他在另一車的司機位發現范，范當時已被捕。B搜查該車，於車尾箱發現食物及水，范解釋是打算分發給他人。辯方強調，范當時已被捕，但B調查期間卻沒有警誡范，認為有關招認對范不公平，更指實際上沒有有關對答，要求將該招認口供剔除。B解釋因現場危險，擔心出現搶犯情況，故沒有警誡范，承認這樣做是不依循程序。聆訊明續。

【案件編號：STCC1095/20】

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