武漢肺炎︱劉遵義料港全年GDP跌11.4%不贊成再派錢 籲思考疫後服務內地市場

武漢肺炎疫情持續打擊香港經濟，中大經濟學系講座教授劉遵義今日（29日）在團結香港基金論壇上表示，受疫情影響，預計本港全年實際本地生產總值將損失高達11.4%，而明年香港經濟可望重拾正增長。但他認為政府需要加大公共投資幅度，包括興建醫院等項目，以創造更多就業機會和GDP，並指不贊成再「派錢」，認為只會無以為繼，市民亦會較傾向儲蓄。

中大經濟學系講座教授劉遵義表示，自2019年第二季起，本港受社會動盪和疫情的雙重打擊，2019年實際GDP下跌3.7%，武漢肺炎疫情則導致2020年上半年實際GDP減少6.4%。受疫情持續影響，他預計2020年全年本港的實際GDP將損失高達11.4%。

劉又指，政府早前向市民派發一萬元現金及推出保就業計劃等刺激經濟措施有成效，但在經濟前景不明朗下，商界和市民均會選擇節約開支和儲蓄，有關措施不足以維持社會總體需求。他建議政府加大公共投資幅度，包括翻新公共建築，如增設太陽能電板和自動體溫檢測等。另外，在疫情下社會對網絡需求增加，不少市民要在家工作、學生需在家視像上課，建議政府向公屋住戶提供免費或較廉價Wi-Fi。他稱措施不會影響私人市場，因租戶本身很可能負擔不到Wifi。

他又建議政府興建具先進外科和深切治療設施的醫院和護老院等，以應對人口急劇老化，認為政府只需公佈這些公共投資計劃，在批出項目的招標和合約前，有助刺激私營機構開展籌劃工作，這些項目亦能創造就業和GDP。

劉又預計，中美關係交惡會持續好一段時間，他認為香港在中美貿易戰或疫情前，早已失去作為中西方「超級聯繫人」的角色，香港應思考自己未來角色，或需主要服務內地市場，亦需確保內地旅客未來放心再來港旅遊。

他又指當下港府最重要是防止再出現第四波疫情，認為必須以最嚴格要求防範任何輸入個案，任何由外地來港人士都應該強制隔離14日、檢驗三次等。他又形容很遺憾全民檢測不算有太多市民參與，未足以找出更多隱形患者。

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