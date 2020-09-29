【本報訊】環保團體綠色和平調查發現，有香港連鎖食品零售集團出售巴西「毀林肉」。組織點名批評三個巴西牛肉生產商非法縱火毀滅亞馬遜熱帶雨林以闢地畜牧。亞馬遜雨林是緩衝地球溫室效應的重地，港人售賣及食用來自不法商人的牛肉，無異做了毀滅雨林的幫兇。

綠色和平調查發現，三個涉非法破壞雨林的巴西肉商JBS、 Marfrig、Minerva，是香港入口冷凍牛肉及牛雜的主要供應商。綠色和平8月於各大超市了解巴西牛肉產品的標籤資料，在佳寶食品超級市場發現上述公司產品。

從三間肉商入口

綠色和平9月再前往各區共九間佳寶調查，仍然找到三間肉商的牛肉產品。本報記者與綠色和平成員一起前往北角的一間佳寶分店，同樣發現來自Marfrig的金錢𦟌及JBS的產品。綠色和平資深項目主任楊凱珊指出，幾乎每間巡視過的佳寶都發現上述三間公司產品。

楊凱珊表示，香港入口的冷凍牛肉及牛雜有過半來自巴西，當中六成產品來自上述三間公司，「即係呢三間涉非法毀林嘅公司，供應咗全港三成冷凍牛肉同埋牛雜」。本報就事件向佳寶查詢，詢問其每年採購三間肉品公司的牛肉產品數量、會否嘗試停止向三間公司採購肉品及要求供應商證明與非法毀林活動無關等，但未獲回覆。

除佳寶之外，綠色和平亦有調查其他超市，這些超市只標榜牛肉來自巴西，但產品經過重新包裝，無法辨識其供應商。綠色和平自8月起陸續去信各大超市查詢有否出售涉事「毀林肉」。

一田聲稱絕少出售巴西牛肉，city’super稱沒有售賣由巴西入口的肉品，AEON則表示自2017年起停售巴西肉類，其他超市暫時未有正式回應。本報亦曾向百佳、惠康、華潤萬家查詢有否售賣來自以上三間公司的肉品，百佳聲稱只有向JBS採購小量巴西牛肉，目前會繼續售賣現有存貨，往後便會轉用其他供應商，其餘超市沒有答覆。

科學家相信亞馬遜熱帶雨林有助吸收大量二氧化碳，緩衝溫室氣體禍害。楊凱珊指亞馬遜森林受嚴重破壞，當香港與非法毀林的牛肉供應鏈有關連時，「我哋對於保護亞馬遜森林有一份責任」。綠色和平促各大超市制訂保護森林的企業政策，查明牛肉來源並公開資料。

巴西肉商與縱火農場合作

帕拉州的Fazenda Bacuri農場，去年8月和今年8月均涉非法縱火毀林，所生產的牛隻輾轉售予JBS屠房；過去一年，涉事屠房所生產牛肉部份銷售到香港

帕拉州的Fazenda Sao Jose農場，參與去年的 「Day of Fire」（即8月10及11日縱火毀林），是JBS和Marfrig屠房的直接牛隻供應商；相關「毀林肉」過去一年曾銷往香港

巴西Ricardo Franco州立公園內的Paredao I及Paredao II兩個農場共4,123公頃土地，最少一半經非法毀林取得；2018年4月至2019年6月期間，農場生產的至少4,000頭牛隻輾轉售予JBS、 Marfrig及Minerva的屠房；涉事屠房在該段期間有出口牛肉到香港

資料來源：綠色和平