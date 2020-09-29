武漢肺炎︱全面復課校長興奮稱「似返間學校」 高年級學生回家須繼續網上補課

全港學校今日（29日）全面恢復面授課堂，位於石硤尾的廠商會中學，全校近800名學生回校上課，校長麥耀光表示，先前回校師生零星落索，很久沒見過這麼多學生回校，笑言學校終於有人氣，「似返間學校」。

教育局安排分階段恢復面授，中一、五、六；小一、五、六及幼稚園高班學生已於上周三（23日）回校復課，其餘年級學生則於今天（29日）回校復課。廠商會中學校長麥耀光興奮表示，返校時見到很多學生，「好耐無見過咁多學生喺街」。

麥耀光說，為免學生聚集，學校暫時不再安排學生在操場集隊早會，改為用廣播系統作宣佈；小食部亦會安排3至4條隊賣不同食物，並開放小花園等座位，以分流學生和減少聚集，亦會用透明膠板分隔小食部座位，小息完結後會即時安排工友清潔。麥又稱，學生只能回校半天，在課時減少下，高年級學生要在下午回家後上網補課，學校亦有很多活動未能舉辦。

中五李同學：在家上課感孤單

已回校上課一星期的中五李同學表示，網上上課要長期望住螢幕易傷眼，自己在家上課亦會感孤單，回校上課較有氣氛，更可「同同學一齊玩，吱吱喳喳咁好歡樂」，由於疫情好轉，亦不擔心會感染。同級胡同學亦說，回校上課會比較專心，亦可直接舉手問老師問題，認為只要不在課室脫下口罩進食便可以。

本學年第一次回校的中三劉同學和梁同學結伴返校，他們在停課和暑假期間都會相約「行街食飯」，即將要選高中選修科，劉同學說去年中二成績退步只考到第11名，希望今年可努力考好成績打入全級前10名。同級李同學則說，停課期間每天的生活就是「打機、溫書、做功課」，要回校上課後「打機時間少咗」，但也希望成績進步，可以選到心儀的理科科目。

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