開支保密　警司曾用作幽會

【本報訊】自去年10月底陳同佳因洗黑錢案刑滿出獄後，一直入住警方安排的安全屋，至今長達11個月，但當局從未有交代保護陳同佳的理由，以及所涉公帑開支。潘曉穎母親大聲疾呼要求當局解釋讓殺人案疑兇入住安全屋到何時，但警方回應卻指不評論個別案件。

原為保護證人 陳同佳不符條件

安全屋設立的原意是讓警方保護案件受害人、重要證人等，或供曾向當局提供資料但生命受威脅人士居住。陳同佳為在台灣殺害女友潘曉穎案件的嫌疑犯，卻免費享用安全屋並獲警方24小時保護，令公眾質疑及輿論譁然。

根據《證人保護條例》，執法機關可按照案情需要，將人身安全或福祉受威脅的涉案人士納入「保護證人計劃」，為相關人士提供保護及其他協助。當局會因應案件背景或相關人士所受潛在威脅，按風險程度提供不同保護，包括調派探員甚至G4在屋內外把守，全日貼身保護，直至證人上庭作證完畢、危險消失，甚至是事主移居外地或「改名換姓」為止。

為掩人耳目，安全屋多選用不起眼的民居、工廈或酒店房間，租金及一切開支由警隊從俗稱線人費的「酬金及特別服務」撥款支付。酬金及特別服務近年支出暴增，2018/19年度預算便較前一年度增近六成，達約1.4億元，但警方基於行動機密等原因，一直拒向外界公開開支細節。本報昨向警方查詢陳同佳入住安全屋的理據、居住期限和開支等，但警方僅引述《證人保護條例》，指不評論個別案件。

安全屋以往亦曾爆醜聞，前年一名隸屬警務處保安部的警司涉公器私用，帶已婚高級公務員女性密友到安全屋幽會，兩人進入安全屋情況疑被私家偵探拍下，照片在警界流傳，傳媒亦跟進報道。