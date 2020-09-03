健康online︱手握力可反映身體健康 上班族WFH用電腦要姿勢正確護手力

上班族自覺「隻手用力差咗」或「拎部手機都覺得好快攰」，或是手握力下降的表現，除了日常勞損造成，也可能是出現手部問題先兆。物理治療師表示，接獲不少病人因腕管綜合症或網球肘等痛症而求診，主要與在家工作姿勢不正確、經常做家務或拿重物有關，除了影響日常生活，也會造成手痛、手易攰等問題。日常多鍛煉手握力、做手部伸展、改善生活習慣包括糾正姿勢、調配工序，有助提防手部痛症。

註冊物理治療師黃瑞奇表示，市民過去大半年，多了時間留家抗疫，生活習慣大大改變，繼而引發種種問題，包括勞損加劇致衍生痛症。常見有俗稱「網球肘」（Tennis Elbow）的手肘外側肌腱發炎，病人因經常拿重物或密密外出買必需品，令手部勞損發炎，導致出現前臂痛、手肘痛等症狀。腕管綜合症也很普遍，經常用電腦、手機的人若姿勢不正確便會出事。曾有病人因在家工作，但家中沒有電腦枱，要在茶几用電腦，令手部沒有足夠承托，導致前臂軟組織發炎；至於書枱太低，令手部凌空都可致此病。

臨床上病人通常會表示手腕痛或前臂疼痛，伴隨一些日常生活上的表現和影響，如「隻手用力差咗」、「出街拎袋唔拎得耐」、「拎手機一陣都覺得攰」、「落街買嘢要分幾次、唞幾次」等。一般情況下，物理治療師會根據病人的症狀及表現作評估，提供針對性治療，同時排除其他因素引起，例如手握力突然急降，會否與小中風、罹患腦神經系統疾病等有關，若出現這些問題都要盡快求醫處理。

黃稱，腕管綜合症及網球肘等患者在發病時要減少勞損，配合適當休息。平日要多鍛煉手部包括手握力，及進行一些伸展手部運動。這些訓練可透過手握力器，甚至一本書都可做到。在日常生活方面，最好將工序分開，例如避免一次過拿太多重物，或長時間提取重物，宜分開數次進行，並要分配好休息時間，當然最好找其他人幫手。謹記要減少長時間用手腕或手握力做重複動作如扭毛巾。打工仔使用電腦時，要保持正確的工作姿勢，電腦桌椅擺放恰當，減少勞損及痛症纏身。

外國有研究發現，手握力越高的人，身體會較健康，手握力本身能反映肌肉的強度。黃指，分析又指出手握力好的人，年老後出現活動障礙如行動不便的風險較低，從而會影響個人健康及壽命。另外，手握力最直接影響日常生活的功能，包括提取重物、扭毛巾、扭樽蓋等能力。同時對保護身體都有作用，舉例意外跌倒時，手部會自然作撐地動作，以自我保護，如有足夠手握力，便有機會減少受傷程度。

黃稱，物理治療師一般會透過儀器為病人量度手部握力，評估握力是否較弱，或比較治療期間的手握力變化，藉此了解治療方案的成效。綜合各研究的數據，成年男女的平均手握力分別為大約120磅及75磅，若分別低於約83磅及48磅，便可能屬手握力較弱的一群。由於受慣用手及平日生活習慣所影響，雙手的手握力可以有異，例如可出現大概1至2成的差距都算合理。

預防手部痛症貼士

●日常鍛煉手握力及進行手部伸展

●分配工序及有休息時間

●避免或減少拿重物

●減少長時間做重複動作如扭毛巾

●檢視使用電腦時的姿勢及電腦擺放要正確

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！