警改傳媒定義︱鄧炳強現身區會稱12歲女童有「可疑舉措」 拉跌孕婦為「最低武力」 大批警員場內外戒備

警方上周修改警察通例的傳媒定義，警務處處長鄧炳強僅到建制派議員網上節目解話，至今（29日）終出席油尖旺區議會公開會議，被追問警察通例修改、早前孕婦被警員拉跌，及12歲女童遭警撲跌等事件。鄧稱有孕婦被拉跌時，警為保障公眾安全和公共秩序，必須用最低武力處理事件；12歲女童遭警撲跌事件則因女童有「可疑舉措」，故警用最低武力將她截停和制服。

會上不少區議員都準備過往衝突現場的照片，亦有議員以紅底黃字的簡體字標語稱，「熱烈歡迎香港最大武裝集團領導人來臨油尖旺區議會」。

警務處處長鄧炳強在開場發言時指，「反送中運動」至今年9月中，有10,022人被捕，當中3千多人為學生；有2,227人被檢控，89人被判監。至於國安法實施，鄧形容起了震懾作用，至今拘捕逾20人。

他又指，「反送中運動」中充斥虛假訊息，包括「831太子站死人」，指有失蹤人士上月現身，又引述監警會報告稱警方在站內殺人等說法無證據支持，呼籲市民別被假新聞蒙蔽和被鼓動參加集會。

至於今年8.31當晚有孕婦被警員拉跌，鄧炳強形容現場非常危險和變化多端，為保障公眾安全和公共秩序，必須用最低武力處理事件。他指，警方翻看片段後確定曾有人叫有「大肚婆」，但辯稱現場非常嘈雜，「相信並非現場在場人士都聽到當時所有人嘅所有嘢」。他又稱，當時有人「作出擾亂公眾秩序」行為，故作拘捕行動，但被捕者懷孕妻子亦跌倒。他指，當時有安排警員照顧和安慰她，並對被捕者作「特別安排」，讓他先到醫院安頓後再到警署。他對孕婦表示慰問，並稱已有人作出投訴。

而早前12歲女童遭警撲跌事件，鄧稱當時警員截查時有女童拔足狂奔，同事對其「可疑舉措」有責任去截停，故用最低武力將她截停和制服。他又指，警員當時得知女童僅12歲後，亦安排人員「照顧」。

他又提到，油尖旺區議會通過動議拆除西洋菜南街天眼，形容區議會做法是「對唔住油尖旺街坊同訪客」。他又重提林子健被釘釘書機事件，稱事件反映閉路電視的重要，否則社會會繼續被其謊言欺騙。

區議會會議雖於下午2時半開始，一批建制支持者在個多小時前已在旺角政府合署外集會。受限聚令所限，集會人士聲稱分別代表「新年代」、「正義聯盟」、「公義力量」等多個團體，並以4人一組叫口號，但集會人士多聽從傅振中指示。而大批軍裝警員在旺角政府合署、旺角東站一帶巡邏，旺角政府合署內亦有大批便衣警員戒備。正義聯盟主席李偲嫣亦有到場外撐場，更向鄧炳強獻花。

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