TVB前高層空降Now審敏感報道 寸下屬「唔約人」上節目 才找李慧琼主持

4名無綫（TVB）新聞前管理層今年6月起接連「空降」Now新聞部。據《蘋果》了解，其中一名「空降」的無綫新聞中國組前主管、現任Now新聞及財經資訊主管陳鐵彪，昨午（29日）承認親自邀請民建聯主席李慧琼出任時事訪談節目《大鳴大放》主持，認為她可邀請到一些「你哋（港聞組）唔約」的人上節目受訪，甚至港澳辦主任夏寶龍「可能我哋（之後）真係約到」。

陳鐵彪履新後3個月、於今日下午方召開首次員工大會，與會的包括港聞組及節目製作組的員工。陳指，日後的頭條新聞、「政治不正確」及敏感的新聞稿件除了由往日審稿的採訪主任審閱外，還須由今日履新的無綫新聞前總編輯、現任Now新聞編輯組主管葉惠民審閱，指「多個人睇減少出錯。」

「可能我哋（之後）真係約到」港澳辦主任受訪

據了解，陳鐵彪於會上承認，是他邀請李慧琼出任《大鳴大放》主持，他認為節目應探討更多民生問題，而李可憑其人脈聯絡到一些「約唔到」的人物受訪，會上有記者反問，甚麼受訪者是港聞組約不到，陳指「唔係約唔到，係你哋唔約」。有記者追問，李慧琼是否會約重量級人物，例如港澳辦主任夏寶龍受訪，陳則回應指「可能我哋（之後）真係約到」。

有與會人士透露，會上有記者質疑李慧琼的主持表現，陳鐵彪直言曾收看李的Facebook影片，承認其主持表現並非他想要的風格，但就向員工承諾會控制節目質素，「跟返我哋standard。」

除了主持風格，會上有記者質疑李慧琼會偏幫建制派、甚至會配合民建聯推行的政策，陳強調節目並不是給他們平台宣傳，要看節目內容，不應只看其政黨背景。有與會員工認為陳的說法自相矛盾，既指要多探討民生議題，但同時邀請一名政黨主席任主持，「根本解釋唔到點解要搵佢」，更擔心日後節目會變民建聯「一言堂」，其他主持節目的記者反被節目影響名聲，被外界認為是偏幫建制派。

促下屬勿港眼看中國 倡播大灣區就業資訊

另外，陳鐵彪亦於會上透露，該台將增設中國組，由葉惠民及無綫新聞前採訪主任吳宜婷主理，並邀請有興趣的港聞記者加入。有與會的員工指，陳表示要做「最好的中國組」，卻沒有提供任何運作細節，擔心該台增設中國組，只為完成「國家任務」而巧立名目。

據了解，陳鐵彪認為Now現時的中國內地新聞「不夠多、不夠有趣」，又要求下屬不要用「香港眼光」看中國。他舉例指大灣區有很多值得發掘的新聞，例如是告訴其他人可以應徵大灣區政府職位、到內地發展等資訊。陳又指內地維權新聞、例如是709維權律師大抓捕、六四事件等絕對可以做，「但不可以是行禮如儀的東西」。

拒7.21專題爭國際獎 嘲比賽水準低「只插中國」

據悉，會上亦有記者追問，為何管理層沒為該台製作、有關7.21元朗白衣人恐襲平民的《元朗黑夜》專題報道，報名競遂國際新聞獎項。陳認為該節目不夠「check and balance（平衡）」，沒有白衣人的聲音；有記者反問「是否要問白衣人為何打人？」陳回應指「你可以咁問，我相信佢會答你」，又指「外國人搞這些（新聞獎項）是為咗夠激，插中國，攪北京就得，這不是我哋追求的事」，更稱「老實這些比賽、參展，畀我，我連片都不用拍就拎獎回來。」

另外，除Now TV空降高層，其母公司電訊盈科主席李澤楷旗下的《信報》，今年7月亦聘用前政制局社交媒體主管、曾任《人民日報》香港分社採訪部主任尹世昌為副總編輯。

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