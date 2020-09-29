中大生藏士巴拿 蘇文隆下令還柙

【本報訊】網民去年11月11日發起三罷行動，示威者於各區堵路。一名中大男生被指當日管有兩個士巴拿，昨認罪。辯方求情指，男生因受社會氣氛影響，一時衝動犯案，系內名列前茅的他本是家中脫貧希望，因本案影響前途，冀法庭輕判。主任裁判官蘇文隆（圖）將案押後至下月19日判刑，以待索取感化、社會服務令及勞教中心等多份報告，並下令男生還柙，故他只能在收押所度中秋。

被告吳敦義（21歲）承認管有非法用途工具罪，承認去年11月11日在上水智昌路犯案。辯方求情指，被告是一名虔誠基督徒，現於中大工程學院就讀四年級，自小品學兼優，雖然父母因疫情失業，令他打兩份工幫補家計，但其學業成績沒受絲毫影響。

下月19日判刑

辯方又表示，被告原本是家中的脫貧希望，惟因本案留案底，對其工程師生涯造成負面影響，而他被捕至今近一年間，面對巨大精神壓力，獲得相當大教訓。辯方又呈上分別由被告親友、中學副校長、教會牧師及僱主撰寫的求情信，指被告本性善良、熱愛社會。

辯方強調，被告對犯案感後悔，案中沒人受傷亦沒財物損失，望法庭念及被告年輕，可判非即時監禁，給他改過機會；若判監恐嚴重打擊其學業及前途。蘇官終下令索取感化、社服令、勞教中心及青少年罪犯評估專案小組報告，其間被告還柙，至下月19日判刑。

案件編號：FLCC890/20