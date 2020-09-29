限聚令︱蘭桂坊報復式逼爆零防疫 袁國勇警告「人頭湧湧當然出事」

武漢肺炎疫情稍為緩和，港人迅速湧至街上報復式消費，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，有朋友告知他於剛過去的周末，蘭桂坊人頭湧湧，但政府規定的防疫措施全部沒有遵守，直指有關情況「當然出事」，強調市民應有公民意識。他又提醒，市民外出時最好自備物資，避免共用街市檔口毛巾或其他器具，而醫院亦有共用血壓計等儀器的情況，他已去信當局表達關注，獲回覆指會考慮改善。

袁國勇在商台節目表示，在街市魚檔，如有新型肺炎患者接觸魚類及共用的毛巾，由於處於具濕度及低温環境，病毒會生存較長時間，之後一旦再有其他人接觸有關魚類和毛巾，街市就會出現爆發，「好似森林大火」，因此呼籲市民不要共用器具。

他又稱，醫院亦有共用器具情況，例如同一病房共用一至兩個量血壓儀器，他已就醫院共用物品的情況去信當局，引述食物及衞生局局長陳肇始稱會考慮改變。

不遵守防疫規例 容易出現感染個案

酒吧及卡拉OK等最近已有條件重開，袁國勇憂慮，若酒吧及顧客不遵守防疫規例，很容易出現感染個案。他說，剛過去的星期五、六、日，有朋友告知蘭桂坊人頭湧湧塞滿人，所有政府要求的措施，全部沒有執行，「咁樣當然出事」，提醒市要市民要有公民意識。

另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在新城電台節目表示，第三波疫情雖然接近「水尾」，但「手尾長」，認為目前社區仍有隱型傳播鏈，而近期酒樓食肆都接近爆滿，不少人並無遵從客容量一半的防疫要求，認為暫時不應放寬防疫措施。長假期將至，許樹昌指市民外出消費在所難免，但應避免到人多地方，用膳後戴上口罩才聊天，並應多留意手部清潔。他呼籲病徵輕微人士到醫管局門診作免費深喉樣本檢測。

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