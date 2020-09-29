執行令細節模糊　被制裁者難防避

【本報訊】美國財政部公佈的制裁令執行細節，卻沒列明具體措施及情況，變相產生灰色地帶。時事評論員桑普認為，正是由於細節模糊，既令被制裁人士未能安全定出逃避方案應對，亦相信美國企業及公民評估後，「唔會為咗一單生意去冒風險」。

本身是律師及法學博士的桑普直言，今次美國公佈制裁令執行細節，雖然提及禁止被制裁中港官員直接、間接參與交易，但定義不清晰，「舉個例，有美國人要去入境處申請簽證，法律上一定係由入境處長審批，但佢喺名單度，咁佢如果授權畀個助理處長處理呢？係咪算間接呢？」他認為美方此舉在於醞釀多於實際執行。

更多國家跟隨才有影響

桑普解釋，若細節完全清晰，被制裁人士更易尋找逃避方案，但模糊界線，反令有關人士難以逃避；對於美方人員，會從「唔會為咗一單生意去冒風險」作考量，「唔同企業可以選擇究竟係用緊過財政部條線定鬆過囉，其中金融銀行業一定會更緊、用更嚴嘅解釋」。另一關鍵是會否有更多國家跟隨，如歐洲多國及日本等「自由聯盟」，如有更多國家參與，才會令制裁帶來影響。他指現時制裁細節的作用未有如想像中大，「只係制裁11個人太少，亦未提及佢哋直系家屬；呢班人喺中共眼中，可以係棄卒」，除非未來制裁層面擴大，否則效力有限。