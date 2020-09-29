郵遞難造票　核實程序嚴密

特朗普陣營一再指控對手民主黨會借郵遞選票造假，但專家說美國選戰中造票其實很少見。郵遞選票保安和核實工夫比票站投票更縝密，有五州以郵遞投票為主，包括科羅拉多、夏威夷、俄勒岡、華盛頓和猶他州，其中俄勒岡州2000年起累計投出一億票，但只有十多宗報告證實造票。

需多重查證

據國家立法機構基金會資料，美國50州及華盛頓哥倫比亞特區都要求郵遞投票的選民先簽署聲明或宣誓書，並會索取選民生日日期、地址和駕照號碼核實用；當局亦會以選民既有檔案紀錄，核對選民登記上簽署。有八州還要求證人加簽，三州要求公證；最嚴格的是阿拉巴馬州，郵遞選民除要交出身份證副本，還要附帶一名公證人或兩名證人的簽名核實。

選票寄回來後，各個信封會由不同組的工作人員審核選票，通常會由政黨或候選人陣營委任代表監察點票過程。有些地方回郵信封會有條碼加快處理程序，選民亦可憑條碼查證選票是否寄達。另外，除了選總統還會舉行地方選舉，故各州、各縣以至各村鎮的選票樣子亦有不同，難以仿冒。

至於特朗普和司法部長巴爾質疑外國勢力會經郵遞干預選情，副司法部長羅森和聯邦官員8月先後說沒有證據支持相關說法，但羅森就呼籲國民小心網上流言誤導，「源頭可能來自海內外」，目的是藉炒作干預問題，毀壞選民對選舉體制和結果的信任。

路透社/美國《華盛頓郵報》