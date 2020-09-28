果燃台11:30am LIVE︱民主黨公佈去留議會民調結果 消息指撐去留者均不過半 撐留任者稍多

民主黨早前委託香港民意研究所進行民調決定議會去留，由21日展開，昨天（28日）已完成，負責民調的香港民意研究所今早將分析結果交予民主黨，並由該黨公佈，15位民主派議員受結果約束。結果今日揭盅，消息指，支持留任和支持杯葛的受訪者都不過半，支持留任的人稍多。據了解，留多過走不多於2％，一半一半為7%。

民主派早上11時半將舉行記者會公佈有關民調，《蘋果》全程直播。

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負責民調的香港民意研究所將民調目標樣本定為2,400個，民調會隨機抽樣，門檻定為一半。目前承諾跟從民調結果的包括民主黨、公民黨、毛孟靜、邵家臻和張超雄。

民調公佈前夕，「杯葛派」朱凱廸和「慢必」陳志全昨會見傳媒，正式宣佈會離任。陳志全形容是「功成身退」 :「2016年9月立法會選舉勝出，任期就係4年，至2020年9月30日任滿。」因為第七屆立法會選舉取消，故他不會在此段時間擔任議員。

朱凱廸今早出席電台節目時表示，香港人當初對他的付托只是4年任期，而現在已完成港人付托，如果繼續留任是違反基本法第69條，反而需要額外解釋及授權；他指當立法會議員的好處及制肘都一樣，可以代表港人在很多話題上發聲，但卻難以直接對一件事直接參與及組織，離任立法會反而令他有更多時間在特定話題上及社區有更深入的參與。

朱凱廸又指，即使擔任立法會議員與否，每一日都是新的嘗試，他說如果2009年已經做立法會議員，絕不會反高鐵，反之會幫助菜園村居民爭取更多賠償，形容當議員後與權力更接近，但權力反而會限制自己的想法及選項，反而在議會外限制較少，或可爲社會上帶來更多的新動力。他指離任議會的想法不是只是今天才有，但强調若未來仍有參選機會，絕對會繼續考慮，因爲選舉是推動香港民主的重要進程。

【去留議會系列】

議會抗爭篇︱「招呼」林鄭為民出氣VS不能因此接受「委任」安排

大灣區投票篇︱力阻40萬建制鐵票享特權VS議會少數阻擋力度存疑

資源篇︱欠議員身份削人手資源VS可透過眾籌支援運動

明日大嶼篇︱遏止政府極速倒錢落海VS犧牲民主原則代價更大

預算案篇︱監察公帑揭「蠱惑」使費VS質詢開支無助推動抗爭

國際線篇︱有助與外國領事交流VS民間已建互動網絡

新生代談兩派「恩怨」︱鄭達鴻：民主派覺得俾人夾上枱 梁晃維：抗爭派動輒被指拆大台

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