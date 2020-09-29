李八方online︱新西蘭芝士停產 旺角黃店皇茶變陣自救

全球各地受疫情影響，唔少地方停工停產，減低病毒傳播嘅機會，連新西蘭生產芝士嘅工廠都要停工，有黃店因此受影響。早前借出店舖畀民主派初選做票站、位於旺角嘅「皇茶」一向訂新西蘭嘅芝士，製成受顧客歡迎嘅芝士奶蓋飲品，佔整體生意額7成㗎，咪話唔陰公豬。

店主Jessica同八方講，由於新西蘭芝士供應仲未穩定，嚟緊10月都未必有貨返，惟有每日限量供應20杯芝士奶蓋茶，希望可以一邊滿足客人嘅需求，一邊以自創嘅「紅茶奶蓋」捱住先，希望疫情可以盡快有好轉啦。

咁皇茶有冇申請過政府嘅防疫基金幫補吓？Jessica話原來由2月推出首輪基金至今，因應基金對牌照申請、僱員強積金供款等嘅限制，足足半年有多都無法成功申請政府資助，一直都係靠佢同另一名負責人Julian雙手撐起小店，當然唔少得一直喺背後默默支持佢哋嘅同路人，佢哋都特別訂購咗寫有「香港加油」字樣嘅月餅，送贈一直支持店舖嘅同路人，身體力行撐「黃圈」。

唔單止咁，Jessica仲將一杯百香果四季春茶取名做「同路人」，以新鮮原粒百香果配以台灣茶，希望為香港人打打氣。

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