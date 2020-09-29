佳寶售「毀林肉」 揭巴西肉商非法焚亞馬遜森林 牛產品多輸港

被譽為「地球之肺」的亞馬遜森林大火，與遠在天邊的香港有何關係？環保團體綠色和平調查發現，涉及非法毀林的巴西肉商，均以香港為其中一個主要的牛肉出口市場。綠色和平在香港市面的超級市場及凍肉舖走訪後發現，多間佳寶食品超級市場都有售賣涉及毀林活動的公司的牛肉產品。綠色和平促請香港超市應查明牛肉來源並公開資料，制訂政策，要求供應商證明其出口的產品與非法毀林活動無關，確保消費者不會買到「毀林肉」。

非法毀亞馬遜3巴西肉商 產品均輸港

綠色和平調查發現，涉及非法破壞亞馬遜森林的巴西肉商，包括JBS、 Marfrig、Minerva，均以香港為其中一個主要牛肉出口市場，以上三間公司亦是香港入口冷凍牛肉及牛雜的主要供應商。綠色和平於8月到各大超市初步了解巴西牛肉產品的標籤資料，最後在佳寶食品超級市場發現上述公司的牛肉產品。

綠色和平於9月再到各區共9間佳寶巡視，均找到JBS、 Marfrig、Minerva的牛肉產品，包括金錢展、牛肋條、牛腩排等產品。本報記者與綠色和平到位於北角的佳寶時，同樣發現來自Marfrig的金錢展及JBS的產品。綠色和平資深項目主任楊凱珊指，幾乎每間有巡視過的佳寶都發現上述三間公司的產品。

City’super稱沒售巴西肉 一田：絕少賣

楊凱珊指，香港入口的冷凍牛肉及牛雜有過半來自巴西，當中有6成產品來自上述三間公司，「即係呢三間牽涉到非法毀林嘅肉食品公司，係供應咗全港3成冷凍牛肉同埋牛雜」，令香港與毀林的供應鏈連上關係。

本報就事件向佳寶作出查詢，詢問其每年採購三間肉品公司的牛肉產品數量、會否嘗試停止向三間公司採購肉品以確保消費者不會買到「毀林肉」，以及會否嘗試制訂保護森林的企業政策，要求供應商證明與非法毀林活動無關等，但截稿前未獲回覆。

楊凱珊指，除佳寶之外，綠色和平亦有到其他超級市場調查，惟其他超級市場只標榜牛肉來自巴西，但產品由於經過重新包裝的關係，故無法辨識上述三間公司是否直接或間接供應商，「喺零售層面睇唔到」。綠色和平自8月起陸續去信各大超市查詢，詢問各超市每年採購多少巴西牛肉，以及JBS、 Marfrig、Minerva是否其直接或間接供應商等，並要求見面就保護森林議題溝通。

除了一田回覆指絕少出售巴西牛肉，city’super回覆稱沒有售賣由巴西入口的肉品，AEON回覆自2017年起停售巴西肉類外，其他超市暫時未有正式回應。

本報亦曾向百佳、惠康、華潤萬家查詢有否售賣來自以上三間公司的肉品，百佳回覆指，只有向JBS採購小量巴西牛肉，目前會繼續售賣現有存貨，之後便會轉用其他供應商。其餘超市亦沒有答覆。

促大型超市負企業責任 訂政策護林

楊指現時亞馬遜森林的毀林問題極其嚴峻，對環境的影響屬全球性，當香港作為巴西出口牛肉的一個重要市場，則香港亦與涉及非法毀林的牛肉供應鏈有關連：「我哋對於保護亞馬遜森林都係有一份責任」。

綠色和平促請香港各大超市負起企業責任，制訂保護森林的企業政策，查明牛肉的來源並公開資料，要求供應商證明其產品與非法毀林活動無關，確保消費者不會買到「毀林肉」。

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