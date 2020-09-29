華懋入稟高院　申陳振聰破產

【本報訊】商人陳振聰因偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑爭奪千億遺產，被判入獄12年，料最快明年中提早放監。早前據報他打算出書，講述與龔如心從未被公開的軼事，亦有意在內地興訟再與華懋打官司，以圖洗脫污名。不過舊案未清，新案又臨，華懋慈善基金有限公司上周入稟高等法院，申請頒令多年來打官司引致負債纍纍的陳振聰破產。案件排期今年12月30日聆訊。

陳振聰現年60歲，2013年被判監，現於赤柱監獄服刑。陳振聰歷年多宗官司累積巨額訟費和索償，除了律師費外，亦被華懋索取遺產案訟費高達一億。

身負逾億訟費欠稅

另外，爭產期間陳透露獲龔如心支付20億風水費，龔的遺產管理人要求取回，而稅局亦向陳追討3.4億元欠稅。

資料顯示，陳振聰於2008至2013年間出售多個物業，包括以3.8億元出售中半山楠樺居「風水屋」，還有五個位於半山麥當勞道、北角寶馬花園和麗港城的物業共售得約7,000萬元。

爭產風波始於2007年，69歲的龔如心因癌症去世。陳聲稱持有龔如心的遺囑，是她千億遺產的繼承人，審訊時自揭二人的親密關係。2010年高院裁定陳敗訴，更認定陳持有的遺囑屬偽造。陳其後上訴失敗，並被警方拘捕，2013年，高等法院陪審團以大比數裁定陳偽造遺囑及行使虛假文書兩項罪名罪成，法官判監12年。

案件編號：HCB6563/20