薦夏志誠任主教　陳日君晤教宗被拒

【本報訊】香港主教繼任人選引起爭議。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機近日因此特意到訪梵蒂岡，卻不獲教宗方濟各接見。陳逗留意大利期間表示，任命北京屬意的蔡惠民為下任主教，將帶來災難，「荒謬的是，他之所以成為首選，僅因為北京喜歡」；他又形容教廷欲與中國續簽協議的想法瘋狂，猶如「附和魔鬼」。

「蔡惠民出任勢掀災難」

駐梵蒂岡資深記者Marco Tosatti周日報道，88歲的陳日君上周三抵達羅馬，因疫情關係，只能逗留當地120小時，惟最終不獲教宗方濟各接見，周日已離開。

報道指陳為香港主教繼任人一事到訪羅馬，指香港教區主教出缺逾一年半，最初提到讓輔理主教、方濟會夏志誠接任，「現在他們卻說，我們需要一個得到北京祝福的人，他們建議了蔡惠民神父，我們許多人對此不滿，我們的團體分裂了。」

陳認為蔡惠民出任主教，結果是可怕的，「荒謬的是，他之所以成為首選，僅因為北京喜歡。」他直言北京是暴君，「若蔡任主教，對香港教會來說將是一場災難，一場持續數十年的災難。」

陳對中國和香港的未來不感樂觀，「我們現在處於惡劣的情況，擔心不久的將來會出現巨大的發展。」他批評梵蒂岡企圖與北京達成協議的想法「很瘋狂」，「你不應該附和魔鬼，而是要和魔鬼對抗！教會不接受政府的命令，這適用於所有地方。」

陳預備了一封信函給教宗，「我告訴教宗，如果他想給我打電話，我會在這裏留三至四天，但我一直沒接到他的電話。」陳最後把信交給教宗私人秘書。

Marco Tosatti批評教宗拒見陳日君，指陳或許煩人和令人尷尬，但陳因愛教會，特意來到羅馬，無法相信教宗四天內找不到半小時會見他，「顯然，在位的教宗這些日子裏忙於除去合作者，無法接見忠實而年長的顧問。」