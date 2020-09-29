泛民去留民調今揭盅　胡志偉：平常心

【本報訊】民主黨早前委託香港民意研究所進行民調決定議會去留，據知民調昨天完成，最快今天公佈。香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀在Twitter發文，敲定今晨8時半向民主黨提交報告，據知民主黨會在收到結果後，今天公佈去留決定。民主黨主席胡志偉接受查詢時稱，會以「平常心」面對結果。

雙軌門檻或不過半

民調結果對包括公民黨在內的15位民主派議員具約束力。鍾庭耀昨凌晨在Twitter發文稱，已敲定今早8時半向民主黨提交民調報告，發放時間則由民主派決定，強調民主派發放結果前，「我方嚴格保密，沒有中期數字」。

有民主黨消息指，接受民調結果決定去留的15名民主派議員今晨收到報告後，隨即召開閉門會議，相信今天上午即會召開記者會公佈去留決定。

鍾庭耀早前曾表示，計算決定15名民主派議員去留的二分一門檻時，基數會剔除不是他們的支持者，以及答「不知道/很難說」的人，即只計算15名民主派議員支持者的過半意向。有民主黨中人估計，民調結果有機會出現支持或反對留任的民意都不過半的情況，指若然出現上述結果，受民調結果約束的民主派議員將於今早會議商討，作出最終決定，再召開記者會公佈。

民主黨議員林卓廷回應指，香港民研進行的民主派去留民調已經完成，他相信鍾庭耀今早8時半會向他提交結果，民主派則今早9時與香港民研副行政總裁鍾劍華率領的民調團隊會面，聽取他們對民調結果的分析和結論，之後15名民主派議員會深入討論，預計11時半在立法會召開記者會公佈決定。