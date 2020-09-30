限聚令︱食客未知改例4人以上一枱同需收告票 憂警亂執法獨自用餐亦被控

政府昨日宣佈收緊限聚令豁免範圍，市民若在食肆中超過4人一枱，以往只有食肆須負上責任，新規定下食客同樣須收限聚令告票。銅鑼灣今日午市時間多間食肆仍然爆滿，但未見有食肆或食客違例。有市民表示不知道最新規定，以為向來違規食客都要負責，批評政府防疫政策變化太快，市民難以緊貼；亦有市民認為新規定只是賦予警方更大執法權，憂慮日後獨自用膳都被發告票。

午飯時間，銅鑼灣一帶食肆有不少打工仔光顧，多間食肆幾乎爆滿。食肆普遍有做足政府規定的防疫措施，包括進店前量體溫及限4人一枱等，未見有店舖違規，但亦無政府人員巡邏執法。

任職設計業的周小姐表示，不知道有新規定已生效，稱一直以來都以為食客違反4人一枱限制都需要負上責任。她認為政府防疫措施「變得太快」，一般市民容易有遺漏，「唔係真係咁多人每日喺新聞度望到實」。她指，雖然因為疫情，自己較少與一大班親友出外用餐，但認為防疫政策常有變化，會有誤墮法網的風險，政府應有其他更好的渠道作清晰的公佈。

文員陳先生同樣不知道政府最新的收緊措施，但稱平時上班日子同事之間通常各自午膳，又由於限聚令等原因，近來都少有外出用餐，自己不太擔心違規。他認為，即使政府收緊規定，對鬧市如銅鑼灣的食肆影響較小，因為食肆知道政府會重點巡查，不敢違規，但往往屋邨最常出現違規情況，「5、6個人（一枱）我都見過」，但政府則較少巡查，認為政府應加強在屋邨範圍的宣傳及執法。

學生蔣同學稱有聽過政府收緊措施，但認為由於「警察鍾意點執法就點執法」，有關做法只是讓警方有更多藉口發出告票，隨時獨自一人外出用膳都收到限聚令告票。他認為，現時疫情緩和，包括主題公園等場所已經重開，限聚令的實際效用值等商榷，認為禁令已淪為向警察賦予更大權力的工具。

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